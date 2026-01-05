Fernández destaca el impacto favorable de las políticas del Gobierno en el mercado laboral andaluz

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado de forma positiva la evolución del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social en la comunidad, a la vista de los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, Fernández ha destacado especialmente el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social desde diciembre de 2017, con un aumento de 528.858 personas, un dato que, según ha señalado, "pone de manifiesto que las políticas del Gobierno de España impulsan la actividad económica al tiempo que protegen el empleo y los derechos de los trabajadores", y que están teniendo un impacto favorable en Andalucía, según ha señalado la delegación en una nota de prensa.

Asimismo, el delegado ha subrayado que "Andalucía cuenta hoy con más empleo y de mayor calidad que en etapas anteriores", señalando que "la contratación indefinida alcanza en torno al 40% del total en la comunidad, beneficiando de manera especial a mujeres y jóvenes, colectivos que tradicionalmente han sufrido mayores niveles de temporalidad y precariedad laboral".

En la misma línea, Pedro Fernández ha destacado que 51.782 personas han salido del paro en el último año, situándose el paro en Andalucía en 583.057 personas al cierre de 2025, lo que representa un descenso interanual del 8,16%, la cifra más baja al cierre del año desde 2007.

"Los datos reflejan una evolución sostenida del mercado laboral andaluz y confirman la eficacia de las políticas adoptadas por el Gobierno de España orientadas a la creación de empleo estable y de calidad", ha indicado. Finalmente, el delegado ha señalado que "la hoja de ruta del Gobierno de España pasa por continuar bajando el desempleo, fortalecer las políticas activas de empleo y promover inversiones que abran nuevas oportunidades en sectores clave para Andalucía".