Fernández-Pacheco defiende revisar el acuerdo UE-Marruecos por la "competencia desleal" al campo andaluz

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, durante una atención a medios. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles que se revise el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos al considerar que "no se está aplicando de manera correcta" y ha advertido de que la "competencia desleal" del país vecino "cada vez hace más daño a los productores andaluces".

Como ejemplo, ha aludido a las importaciones de tomate procedentes del Sáhara Occidental y ha sostenido que Marruecos pretende que entren en la Unión Europea como producto marroquí dentro del convenio, pese a que "ni siquiera la comunidad internacional ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara".

Fernández-Pacheco, preguntado en Madrid por dónde cree que debería revisarse el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, ha subrayado que "Andalucía piensa lo que piensan los agricultores de Andalucía" y ha asegurado que existe "unanimidad" respecto a la manera de aplicar el acuerdo. En este sentido, ha señalado que "año tras año Marruecos excede el contingente de importación que tiene adjudicado en el marco de ese convenio".

El consejero también se ha referido a la pesca y ha sostenido que Marruecos utiliza a los pescadores andaluces y los caladeros compartidos como un "arma" en las negociaciones con la Comisión Europea.

A estas cuestiones ha sumado la situación de Ceuta y ha afirmado que "nadie, salvo el Gobierno de España, se cree que Marruecos no tenga nada que ver en la invasión que el pueblo ceutí sufrió".

Con estos argumentos, ha sostenido que "las deslealtades del Gobierno de Marruecos en materia de agricultura y de pesca son continuas". "Es verdad que para el ministro Planas siempre ha sido un socio preferente. Lo será para el ministro Planas, desde luego para los agricultores y pescadores de Andalucía nunca lo ha sido", ha aseverado.