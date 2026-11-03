Fernández-Pacheco sostiene que Puente "no dimite por dignidad, sino porque es un lastre electoral" para Sánchez

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no dimite por dignidad, sino porque es un lastre electoral".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente comunicara este martes su dimisión en la Diputación Permanente, una decisión adoptada tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha asegurado que Puente "siempre estuvo más preocupado por insultar que por aportar soluciones". Asimismo, ha señalado que el ministro "no dimite ni por dignidad, ni por respeto, ni mucho menos por voluntad propia".

Por último, ha afirmado que Puente "dimite porque es un lastre electoral", y ha añadido que "eso, y solo eso, es lo único que siempre le ha preocupado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".