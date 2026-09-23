Fernández reconoce la "responsabilidad, profesionalidad y entrega" de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias

Con motivo de la celebración del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Fernández ha puesto en valor los más de 45 millones de euros invertidos por el Gobierno de España en los centros penitenciarios andaluces. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido este miércoles "la responsabilidad, la profesionalidad y la entrega a los demás" que caracteriza a los servidores públicos, tanto penitenciarios como de inserción social, en las 19 Instituciones Penitenciarias de Andalucía (14 centros penitenciarios y 5 CIS). "Unos profesionales cuya labor diaria se centra en trabajar por la convivencia, la dignidad de las personas y por ofrecer nuevas oportunidades a quienes, en algún momento de su vida, han cometido un delito y deben cumplir una pena", ha dicho.

Con motivo de la celebración este jueves del día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, Fernández ha defendido la doble responsabilidad del sistema penitenciario español, centrada en "garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, trabajar por la reeducación y la reinserción social, un principio recogido en nuestra Constitución y también una responsabilidad de todos".

Por ello, ha aprovechado para felicitar a las personas, empresas colaboradoras e instituciones públicas que en esta jornada han sido reconocidos durante un acto en Granada por su trayectoria, dedicación y compromiso, "especialmente a aquellos que lleváis 25 años de servicio". "Gracias porque sois un ejemplo para vuestros compañeros y compañeras y, también, un motivo de orgullo para el conjunto de la Administración General del Estado", ha añadido.

En este marco, en la provincia de Granada, ha destacado que este año se ha registrado en el centro penitenciario de Albolote, un máximo histórico de participación de entidades sociales en la intervención penitenciaria, "con más de 40 programas desarrollados por una quincena de asociaciones y entidades".

Pedro Fernández ha señalado la consolidación y evolución de la Unidad Terapéutica Educativa "hacia un modelo más abierto, inclusivo y normalizador"; el refuerzo y diversificación de los programas de intervención, "que han permitido que 150 internos e internas participen en programas de tratamiento específicos para abordar su conducta delictiva de una forma más individualizada y ajustada a sus características" o el desarrollo de nuevos programas de justicia restaurativa.

Por su parte, en el centro de Inserción Social ha explicado que se ha incorporado progresivamente la digitalización a las actividades y talleres para fomentar la responsabilidad individual, la convivencia, la participación, el compromiso con el propio proceso de cambio y la reparación del daño y las necesidades de las víctimas.

"La suma de esfuerzos es lo que hace posible que el sistema penitenciario cumpla plenamente su función", un fin en el que, como ha afirmado, participa "el Gobierno de España para contar con profesionales suficientes y preparados con quienes afrontar los retos actuales de Instituciones Penitenciarias".

Así, se ha referido a la "apuesta por el empleo público con la oferta este año en 2026 de 1.360 plazas de acceso libre para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, además de nuevas plazas en otros cuerpos penitenciarios". "Porque reforzar los recursos humanos significa reforzar un servicio público esencial", ha añadido.

MÁS DE 45 MILLONES DE INVERSIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Pedro Fernández no ha querido dejar pasar los más de 45 millones de euros invertidos por el Gobierno en los últimos tres años en centros penitenciarios andaluces, "tanto para mejorar sus instalaciones, como para dotar personal, lo que ha permitido el aumento de plantillas, como consecuencia de las mayores convocatorias de empleo público de la historia".

En cualquier caso, ha reconocido que "la reinserción no termina cuando una persona abandona un centro penitenciario, sino que debemos garantizar un sistema que ofrezca, a quien ha cumplido una pena, recuperar su autonomía, reconstruir sus vínculos, acceder a una formación y a un empleo y volver a participar plenamente en la sociedad" y para conseguirlo, ha explicado, "necesitamos instituciones penitenciarias sólidas, profesionales comprometidos y también una sociedad capaz de ofrecer oportunidades".

"Una segunda oportunidad también es una forma de construir una sociedad más segura, más cohesionada y más justa y ahí vosotros, como profesionales, cumplís una labor fundamental", entre la que ha destacado la que desarrolla el director del Centro Penitenciario de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz Márquez, a quien ha agradecido en nombre del Gobierno de España "su dedicación, esfuerzo incansable, profesionalidad, sensibilidad y ejemplo de servidor público que desde que ingresó en la Administración Penitenciaria en el año 1981".