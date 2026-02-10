Fernández valora la declaración de zona de emergencia de las áreas afectadas y pide precaución

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una visita reciente a Marchal (Granada) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

DÚDAR (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este martes las medidas adoptadas en Consejo de Ministros para hacer frente a la reparación de daños causados por el temporal en la comunidad autónoma, en concreto la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones, y ha pedido nuevamente extremar la precaución.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esta declaración de zona de emergencia, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha pedido precaución ante las próximas borrascas, al igual que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En una atención a medios en Dúdar (Granada) este martes, Pedro Fernández, que ha visitado el municipio, que hubo de ser desalojado por las consecuencias del paso de las borrascas, ha señalado que "lamentablemente" Andalucía "lleva sufriendo envites de las borrascas sucesivas desde el pasado mes de noviembre".

"Se va a contemplar acotando ese margen temporal" para que "sea declarada esa emergencia y, por lo tanto, se pueda acudir a todas las ayudas" que el Gobierno "va a poner a disposición de forma inmediata para colaborar en esa reconstrucción que es absolutamente necesaria en este momento", ha detallado el delegado.

"En una situación todavía de emergencia, aunque las previsiones son ya de realojos, donde ha habido desalojos", con en torno a 4.500 desalojados alrededor del mediodía de este martes, "hay zonas que nos siguen preocupando, como es el entorno de Grazalema, la Serranía de Ronda, parte de la campiña jerezana" y algunos municipios de Jaén, Córdoba, y Granada.

Así las cosas "hay que seguir extremando las precauciones", con información y autoprotección a la hora de salir teniendo en cuenta que se contabilizaban en torno al mediodía 184 carreteras "cortadas en el conjunto de Andalucía, con en cualquier caso "situaciones de estabilidad en cuanto a embalses" y caudales de ríos con tendencia a ir descendiendo.

Igualmente, el delegado ha trasladado el pésame a la familia de la policía nacional que falleció este lunes en la provincia de Cádiz cuando regresaba de patrullar una zona inundada, con "máximo reconocimiento al magnífico y extraordinario trabajo que desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

SUCESIÓN DE BORRASCAS

En noviembre y diciembre de 2025 se registraron múltiples episodios de lluvias persistentes, inundaciones, viento y fenómenos costeros que afectaron, entre otras, a las comunidades de Galicia, Illes Balears, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Destaca la borrasca 'Emilia', que intensificó las precipitaciones, el viento y el temporal marítimo en Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña, Galicia e Illes Balears, donde afectó a infraestructuras viarias, servicios básicos y zonas litorales.

En enero de 2026 se mantuvo el patrón de inestabilidad con la borrasca 'Francis', asociada a precipitaciones relevantes, nevadas y episodios de inclemencias invernales. Después se produjo una nueva sucesión de temporales vinculados a las borrascas 'Harry', 'Ingrid', 'Joseph' y 'Kristin', que provocaron nevadas, lluvias, viento, ola de frío y fenómenos costeros, que afectaron, entre otras, a Cataluña, Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, con impacto en la movilidad, la vialidad invernal y los servicios esenciales.

A comienzos del mes de febrero de 2026, el paso de la borrasca 'Leonardo' ha intensificado la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes, vientos fuertes y temporal marítimo en varias comunidades autónomas y Ceuta, situación agravada con el paso de la borrasca 'Marta', que da continuidad a este escenario de inestabilidad con nuevos riesgos hidrometeorológicos y afecciones en zonas ya impactadas por episodios anteriores.