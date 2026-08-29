Fernández valora la nueva convocatoria del Gobierno de 80 millones de euros para combatir la despoblación en Andalucía

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales andaluzas a concurrir a la nueva convocatoria de ayudas del Gobierno de España destinada a impulsar proyectos frente al reto demográfico y la despoblación, dotada con 80 millones de euros para el periodo 2026-2029, el doble que la anterior.

En una nota, Fernández ha destacado "la oportunidad que esta convocatoria representa para los municipios andaluces" y ha instado "a las entidades locales a presentar proyectos innovadores y transformadores capaces de generar actividad económica, nuevas oportunidades y servicios y contribuir a fijar y atraer población".

La convocatoria, autorizada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contempla una cuantía máxima de 80 millones de euros, el doble que la anterior, y se desarrollará entre 2026 y 2029 en régimen de concurrencia competitiva.

Está dirigida a proyectos promovidos por entidades locales que contribuyan a transformar y dinamizar los territorios afectados por el reto demográfico. La dimensión territorial de Andalucía hace especialmente relevante esta línea de ayudas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía cuenta con 785 municipios, de los que 529 tienen menos de 5.000 habitantes, lo que supone el 67,3% del conjunto de municipios andaluces.

Al respecto, el delegado ha subrayado que "estos datos reflejan la importancia de que Andalucía participe activamente en las políticas estatales dirigidas a afrontar el reto demográfico" y ha recordado que "la respuesta a la despoblación requiere generar actividad económica, mejorar las oportunidades y aprovechar las capacidades de cada territorio. Esta convocatoria pone recursos a disposición de las entidades locales para que puedan convertir esas oportunidades en proyectos concretos".

"Estamos ante una oportunidad para que las entidades locales impulsen proyectos que aprovechen las capacidades y potencialidades de cada territorio, contribuyan a dinamizar la actividad económica y social y generen nuevas oportunidades para sus vecinos. Desde el Gobierno de España ponemos a disposición de las entidades locales los recursos necesarios para avanzar en estos objetivos y animamos a las andaluzas a concurrir a esta convocatoria", ha indicado Fernández.

INNOVACIÓN Y REACTIVACIÓN TERRITORIAL

Los proyectos podrán estar dirigidos a fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación territorial, así como a impulsar proyectos tractores capaces de reactivar la actividad socioeconómica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la despoblación.

Asimismo, la convocatoria permite a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales poner en marcha proyectos para la adaptación al cambio climático, en especial la gestión forestal sostenible y el impulso de la actividad primaria en el medio rural, así como para la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, apoyando la restauración del medio y el incremento de su resiliencia.

El objetivo es apoyar iniciativas innovadoras y con capacidad de generar modelos que puedan ser replicados en otros territorios que afrontan desafíos demográficos similares. La convocatoria busca, por tanto, reforzar el papel de las entidades locales como agentes fundamentales para promover nuevas oportunidades económicas y sociales, impulsar su adaptación frente a la emergencia climática, favorecer la diversificación de las economías locales y contribuir a fijar y atraer población.

DISTRIBUCIÓN DE LOS 80 MILLONES

La cuantía máxima de la convocatoria, 80 millones, se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios 2026, 2027, 2028 y 2029. La distribución prevista concentra la mayor parte de los recursos en 2027, con más de 52,5 millones, mientras que el resto se distribuirá entre 2028 y 2029.

La distribución entre las distintas aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo y podrá modificarse, en los términos previstos en la normativa, antes de la resolución de concesión.

Un programa para transformar los territorios Las ayudas forman parte de la política del Gobierno para abordar el reto demográfico mediante actuaciones que combinen innovación, actividad económica, servicios y oportunidades en los territorios con especiales dificultades demográficas.

Desde 2022, se han financiado más de 700 proyectos de innovación territorial a entidades locales. Las bases reguladoras contemplan, además de esta modalidad dirigida a entidades locales, otras dos líneas destinadas a proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro y a proyectos empresariales orientados a la diversificación y reactivación económica, con especial atención a las iniciativas impulsadas por jóvenes y mujeres.

La convocatoria corresponde a la Modalidad A de las ayudas reguladas por la Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, modificada por la Orden TED/1074/2025, de 24 de septiembre. Esta línea está orientada específicamente a proyectos promovidos por entidades locales que contribuyan a transformar y dinamizar los territorios afectados por el reto demográfico