Fernández valora las últimas operaciones policiales llevadas a cabo en Andalucía contra organizaciones de narcotráfico

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras presidir la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A 08 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este miércoles en Granada las últimas operaciones policiales contra el narcotráfico llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios, el delegado ha informado en un principio sobre la gran operación llevada a cabo este pasado lunes, 26 de enero, con la desarticulación del mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína que dominaba el Atlántico y los ríos españoles con el uso de narcolanchas. La operación se resolvió con un total de 105 detenidos, 49 registros y con una cooperación internacional sin precedentes, con la participación de más de 300 agentes de todas las unidades de la Policía Nacional.

Según ha explicado Fernández, esta organización criminal colaboraba en la introducción de 57.000 kilos de cocaína en el año anterior, además de que ha detallado que se han intervenido 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.

Por otro lado, ha puesto en valor la intervención realizada este pasado martes, 27 de enero, por la Policía Nacional en una macrooperación contra el narcotráfico con un total de 250 agentes en la que se pudo detener a once personas en el contexto de una organización criminal tanto en las provincias de Málaga como en la provincia de Sevilla, y de entre los que se encontraban las dos personas acusadas de ser los presuntos autores de los disparos que se produjeron hacia cinco agentes de la Policía Nacional, duranteuna operación realizada en el municipio sevillano Isla Mayor tras un tiroteo.

"Las personas detenidas han sido cinco en las provincias de Málaga concretamente, y seis en Isla Mayor y municipios del entorno, hasta ese total de once, donde se encuentran los dos presuntos autores de los disparos a los agentes en Isla Mayor", ha señalado el delegado, refiriéndose a su vez que los implicados están detenidos por "pertenencia a organización criminal y por tráfico de drogas". Además, ha afirmado que dos de ellos, también detenidos por tentativa de homicidio hacia cinco policías nacionales, pasarán este próximo jueves, 29 de enero, a disposición judicial.

Bajo este contexto, Pedro Fernández ha aclarado que los rumores sobre la presunta fuga de uno de los detenidos en esta operación no es cierta. Según ha detallado, "no hay ninguna persona fugada en esa operación, sino que las personas a las que se centraba registro y detención, todas las que estaban detectadas, fueron detenidas". Asimismo, ha aseverado que en estos momentos están pendientes de las declaraciones oportunas en el ámbito policial y que pasarán a disposición judicial. Ha añadido que también se incataron 70 kilos de cocaína, más de 4.500 kilogramos de hachís, cuatro armas cortas y 15.000 euros en efectivo.

Por otro lado, ha subrayado la operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Guardia Civil con la detención de cuatro personas e incautación de dos narcolanchas, con un despliegue en el río Guadalquivir, en esta ocasión, en el caño denominado Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), donde el pasado sábado se localizaron varias embarcaciones semirrígidas y se produjo un tiroteo cuando sus ocupantes fueron sorprendidos por los agentes.

Al respecto, el delegado ha precisado que sobre "el vídeo que está circulando por las redes", que "aunque hubo disparos, los disparos por parte de los narcotraficantes que estaban fueron disparos al aire, nunca fueron dirigidos contra las fuerzas actuantes, contra la Guardia Civil". Asimismo, ha aclarado que la Guardia Civil también, "a modo intimidatorio", hizo algunos disparos, "pero siempre al aire y en la lámina de agua". "Nunca fueron disparos ni dirigidos por los narcotraficantes a la Guardia Civil ni por la Guardia Civil a los narcotraficantes; quiero aclararlo porque hay unas imágenes por ahí que dicen lo contrario", ha explicado.

Finalmente, Pedro Fernández ha insistido en que estas operaciones ponen de manifiesto que el Plan Especial de la lucha contra el narcotráfico del campo de Gibraltar, extendida a seis de las ocho provincias, una de ellas Granada, "está funcionando, está dando resultados y está propiciando el desmantelamiento de numerosas e importantes redes, organizaciones y entramados" que trafican a través de las costas para el resto de Europa con drogas que, según ha señalado, normalmente proceden de Sudamérica.