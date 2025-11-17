Férriz avisa que el PSOE-A no cejará hasta poner fin a los "caños de dinero que engordan a la sanidad privada"

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha avisado este lunes que su partido no cejará hasta "poner fin a los dos caños de dinero que engordan a la sanidad privada, el que le da" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y "el de los bolsillos ciudadanos que están siendo forzados por el PP a hacerse seguros privados, hartos de no poder acceder a sanidad pública, por el desmantelamiento de Atención Primaria, especialidades, hospitalización y urgencias a manos del Gobierno andaluz".

En un acto público celebrado en la Casa del Pueblo de Lucena (Córdoba), Férriz, que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; el portavoz socialista en el Ayuntamiento lucentino, Francisco Algar, y el secretario general socialista local, Jacob Lorenzo, ha esgrimido que esta ciudad cordobesa "es un buen ejemplo de la hoja de ruta de Moreno desde que llegó a la Junta", y que fue "trazada y premeditada para hacer negocio con lo que es más vulnerable, la salud y la vida. Ha destrozado la sanidad pública para que unos cuantos hagan negocio en la privada".

Así, Férriz ha comentado que la Atención Primaria en Lucena está "golpeada, con hasta 20 días" de espera para ver al médico de Familia, y que, por ello, "las urgencias están colapsadas y son deficientes e insuficientes" y es que, "por no haber, no hay ni rayos x, y sólo dos ambulancias y dos médicos en urgencias", y el resultado es que "los más de 43.000 habitantes" de Lucena están "desprotegidos", y "no es normal que la primera ciudad de la provincia tras la capital no tenga un tercer equipo de urgencias, ni tampoco un hospital propio".

En este punto, ha criticado al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández (PP), de quien ha dicho que "era muy amigo de Moreno y se presentó a las elecciones con el marchamo de hacer el hospital de Lucena. ¿Dónde está? ¿No eran tan amigos? Lo que le pasa a Aurelio Fernández --ha concluido-- es que entre defender a sus vecinos y a Moreno, ha escogido al presidente".

Para finalizar, la portavoz socialista ha recriminado que los populares "hayan abortado la propuesta del Chare de Lucena", pues "el papelote, como se refieren despectivamente al proyecto de hospital, lo han mandado a la papelera, y eso a pesar de que significaba la garantía y la seguridad de los vecinos de Lucena para no tener que desplazarse al Hospital de Cabra, que está ya colapsado de por sí".

Férriz ha agradecido la organización vecinal en plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, "porque nos va la vida en ello", y para "quitarle la careta al PP que miente más que habla".

Por su parte, la líder del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha asegurado que su partido ha pasado "de la denuncia a la acción, y a movilizar a todas las voces que se sienten abandonadas por el desmantelamiento de la sanidad pública a manos del Gobierno de Moreno".

Así, los socialistas cordobeses están "recogiendo firmas para defender lo que nos pertenece, que es la sanidad pública, porque no hay ninguna familia que no se sienta abandonada tras los siete años de gobierno del PP en Andalucía, el mismo tiempo que llevamos desde el PSOE advirtiendo del plan de Moreno para privatizar la sanidad y desviar muchos de los fondos públicos a clínicas particulares".

Rafi Crespín ha puesto cifras sobre la mesa, como "los más de 4.600 millones de euros que Moreno ha transferido a la privada, lo que ha provocado el crecimiento de los seguros privados en la comunidad hasta un 45%, la comunidad que más incremento ha experimentado".

"Pero se han pasado de frenada y han cruzado todas las líneas rojas con el cribado del cáncer de mama, porque en vez de sanar, la política sanitaria del PP nos enferma y en algunos casos hasta arrebata la vida", ha lamentado Crespín, quien ha reprochado "el silencio y la connivencia" del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, "culpable por no reivindicar un hospital y unas urgencias dignas".

Crespín ha concluido rechazando los presupuestos de la Junta para 2026, pues "ahora viene Moreno con unos presupuestos, los séptimos ya, y en ninguno de ellos han hecho nada por Córdoba, ni por Lucena, ni por el hospital prometido ni por la Autovía del Olivar, con cero kilómetros construidos en siete años".

Finalmente, el nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Algar, ha agradecido a Crespín y Férriz que fuesen a Lucena a hablar de sanidad pública, como contrapunto a la "sanidad subsidiada que es la que practica el Gobierno de Moreno, que ha privatizado un servicio esencial para todos los ciudadanos".