Férriz defiende la "legitimidad" del PSOE de "sospechar" de contratos de urgencia de Junta

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE-A y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha defendido este lunes "la legitimidad de sospechar" de su partido de los contratos de urgencia del Gobierno andaluz, que se pusieron en marcha durante la pandemia de coronavirus.

El martes de la semana pasada el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó dejar de utilizar esta fórmula de contratación tras aprobar el Decreto ley 1/2022, que modifica a su vez el Decreto ley 3/2020 de agilización de actuaciones administrativas.

Durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, Férriz ha argumentado que la Junta de Andalucía hubiera continuado empleando la fórmula de contratación pública de emergencia habilitada por el Gobierno durante la pandemia de coronavirus "si no lo corta el PSOE dando la voz de alarma".

La dirigente socialista ha instado al Gobierno andaluz a "huir de la opacidad y explicarnos a quién y por cuánto se ha contratado". "Eso vamos a investigar", ha sostenido Férriz, quien ha recordado la petición que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos de 2021 tras poner de manifiesto que el organismo fiscalizador sí supervisó los contratos de 2020.

"La Consejería de Hacienda aconseja que no se hagan y se siguen haciendo, damos la voz de alarma y deciden acabar con este sistema", ha argumentado la dirigente y portavoz parlamentaria, quien ha blandido que "las circunstancias no se sostenían, en 2021 y 2022 desabastecimiento no había" y exigir entonces "explicar por qué se han mantenido".

Férriz, tras explicar que los contratos del Gobierno andaluz se encuentran publicados en el Portal de la Transparencia, para contabilizar 17.000 en 2020, 5.000 en 2021 y 500 contratos de emergencia en el transcurso de 2022, ha lamentado que "el Portal no tiene un buscador que permite poner en conexión a tal empresas, ni la cuantía".

"Le digo al señor Bravo, al Gobierno, que si todo es transparente, qué problemas tienen con los contratos, con los beneficiarios, con los informes para justificar la urgencia, para facilitar la información de la mejor manera posible", ha afirmado Ángeles Férriz, quien ha esgrimido para la sospecha socialista el hecho de que "el PP en otras comunidades favorece a hermanos y familiares", que ha sumado al papel de "la Diputación de Almería en el caso mascarillas".

La dirigente socialista y portavoz parlamentaria ha puesto como ejemplo de contrato del Gobierno andaluz que "en junio de 2021 se contrató la limpieza de las ITV de Córdoba, que se adjudica por emergencia" y plantear entonces que "nadie corre tanto" y subrayar "la velocidad de vértigo" de la Junta de Andalucía en esas contrataciones y reclamar que "lo que tienen que hacer es responder" tras señalar que "el gran montante es la Consejería de Salud".