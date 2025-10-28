Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025: Puntos de venta y horarios para comprar las entradas

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025 celebrará su vigésimo segunda edición del 7 al 15 de noviembre, y ha abierto este martes la venta de entradas y el canjeo de abonos para asistir a las proyecciones y actividades programadas.

Según ha informado la organización en un comunicado, las taquillas físicas del festival están disponibles desde este martes en Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas, con horario de lunes a viernes --incluido el festivo 1 de noviembre-- de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Durante los días del certamen, las taquillas abrirán de forma ininterrumpida de 9,00 a 22,00 horas.

Asimismo, los puntos de venta en Cartuja Center Cite, Teatro Alameda, Teatro Cervantes y Avenida 5 Cines abrirán una hora antes de cada proyección. Las entradas generales tienen un precio de 3,50 euros, mientras que las galas y eventos especiales costarán seis euros. No habrá disponibilidad para la gala de inauguración, y en esta edición no se celebrará gala de clausura.

El precio de los abonos individuales se ha fijado en 22 euros y darán acceso a ocho películas individuales (se puede emplear una entrada por sesión). Los abonos dúo se venden a 28 euros y constan de cinco entradas dobles o diez individuales. Pueden ser utilizados sólo por una persona, que dispondrá de diez entradas para diez películas, o compartirlo, lo que supone la disposición de hasta cinco entradas dobles. Este tipo de abono permite combinar entradas individuales y dobles.

En cuanto al abono sénior, este está destinado a personas mayores de 60 años. Tiene un precio de 20 euros y equivale a cinco entradas dobles o a diez individuales, que pueden ser utilizadas por una persona o de manera compartida. También se permite la combinación de entradas individuales y dobles.

Por último, los menores de 26 años pueden beneficiarse de un precio especial. El abono joven cuesta 20 euros y da acceso a diez entradas individuales que pueden usarse una por sesión.

El abono no es una entrada como tal, por lo que no da acceso directo a las proyecciones. Para poder acceder a las sesiones, es requisito indispensable canjear previamente el abono por entradas en las taquillas del Festival o vía online.