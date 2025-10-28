El Festival de Cine Europeo de Sevilla amplía su programación con encuentros con cineastas y proyecciones en los barrios

Archivo - El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, durante la presentación del cartel del Festival de Cine Europeo en el Ayuntamiento de Sevilla. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, ha anunciado nuevas actividades dentro de su programación que se desarrolla del 7 al 15 de noviembre. Entre las novedades destacan encuentros con cineastas como Ron Dyens y Claire Simon, junto con proyecciones en barrios como las 3.000 viviendas.

En una nota de prensa del Consistorio, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que con la ampliación de actividades paralela "se refuerza la vocación como punto de encuentro entre creadores, público e industria, y como espacio abierto al diálogo, la reflexión y la emoción a través del cine".

Entre la programación, destacan tres encuentros con cineastas europeos. El productor de cine de animación francés Ron Dyens, responsable de la oscarizada 'Flow', ofrecerá una conferencia titulada 'Las siete vidas de una película. El productor como puente creativo' en el Cine Cervantes el 10 de noviembre.

Por otro lado, la directora y actriz Cherien Dabis, participará también el 10 de noviembre, en la Universidad Pablo de Olavide, en el encuentro 'El arte de narrar la genealogía familiar'. Completará este bloque la cineasta Claire Simon, que el 14 de noviembre desarrollará un encuentro en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), donde ahondará en 'El arte de escribir la vida' a partir de su documental'.

En paralelo, el reconocimiento con el Giraldillo de Honor a Alberto Rodríguez y Costa-Gavras se complementará con sendas conversaciones con los galardonados. El cineasta Alberto Rodríguez protagonizará 'La voz sevillana en el cine español' el 8 de noviembre en el CICUS. En ella repasará su filmografía y abordará la presencia de Sevilla como espacio narrativo en su obra. Mientras que el director griego, recibirá su Giraldillo de Honor el 9 de noviembre en el Cartuja Center CITE, en el que además mantendrá un diálogo abierto con el público, que será moderado por el periodista Luis Martínez.

MAYOR PRESENCIA DEL CINE ANDALUZ

La Factoría Cultural, en el Polígono Sur, acogerá el 12 de noviembre a las 19,00 horas el estreno del primer episodio de la docuserie 'Las 3.000 celebran la vida', una coproducción de Proamagna con RTVA. Al término del visionado del avance de esta serie, dirigida por Loles López Montenegro, se dará paso a un coloquio con su protagonista, Manuel Jiménez, y varios miembros del elenco. Entre ellos, Juanka Lobato 'El Granjero' y Susana Jiménez 'La Pepino de Mar'.

Un día después, el 13 de noviembre, el CICUS va a acoger la presentación de 'La mano en el fuego', que recoge la obra completa del periodista, poeta y crítico Juan Antonio Bermúdez. El acto reunirá a David Eloy Rodríguez, así como a amistades y colaboradores del autor como Gervasio Iglesias, María Cañas, Remedios Malvárez y Rafael Cobos, que pondrán voz a sus versos. La presentación también incluirá música en directo de Daniel Mata, que cantará sus poemas.

La programación incluye también la presentación el 10 de noviembre a las 19,00 horas en el Teatro Central, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, del libro 'Rafael Cobos. Escritura y pantalla'. Será en una conversación entre el guionista y cineasta y el actor Antonio de la Torre.

Por su parte, Santi Amodeo protagonizará dos conversatorios. Por un lado, 'El arte de visualizar textos', en el IES Néstor Almendros el miércoles 12 de noviembre y 'Santi Amodeo y David James Poissant: de la literatura norteamericana al cine andaluz'. Este último se desarrollará el jueves 13 a las 19,00 horas en el NH Plaza de Armas, uno de los espacios centrales del festival, y permitirá asistir al diálogo entre el director del 'El cielo de los animales', programada en Panorama Andaluz, y el autor del libro de relatos en el que se basa, David James Poissant.

En esta línea, las universidades acogen también varios actos. 'Georgi M. Unkovski: El arte de la música como experiencia sanadora', programada el 10 de noviembre en la Fundación Valentín de Madariaga en colaboración con la Universidad Loyola; y los tres desarrollados en colaboración con la Universidad de Sevilla, estrecha aliada del festival.

PROYECCIONES EN LOS BARRIOS

El Centro Cívio de Trorreblanca, Los Carteros y Factoría Cultural acogeran proyecciones del documental 'Ellas en la ciudad'.

En esta línea se ha programado una mesa redonda en colaboración con la Fundación Triángulo para tratar la representación de la intersexualidad en el cine y su visibilidad en la sociedad a partir del film 'Els mals noms' de Marc Ortiz Prades, programado en la sección Rampa. En el encuentro, que lleva por título 'Els mals noms. Más allá de los nombres: memoria, identidad y diversidad en el cine', el director novel de Tarragona estará acompañado por la escritora Elena Solanas, sobrina de la persona que retrata esta ópera prima y autora del libro 'Florencio Pla, La Pastora: la dignidad robada'; Andrés Vega, director de Andalesgai y miembro de Fundación Triángulo; y Bernar Usk, dibujante y cronista.

Por otra parte, el viernes 7 de noviembre se ha organizado una mesa redonda que lleva por título 'Rromavisión. Relatos propios en el cine romaní', en el CICUS. En este encuentro -moderado por Carmen Carbón, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI- participarán el productor y programador del ciclo Rromavisión Sami Mustafa, el artista visual Jero de los Santos y una representante del European Romani Institute for Arts and Culture (ERIAC). La sesión se inscribe en un programa diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con el Festival de Sevilla, el ERIAC y el CICUS.

También hay hueco para la programación musical. La compositora y artista sonora Elena Córdoba compartirá su proceso de composición de bandas sonoras y presentará una selección de sus trabajos más recientes en el espacio Gallo Rojo el 8 de noviembre.

Por último, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) será una de las grandes protagonistas de esta edición. El miércoles 12 de noviembre se ha programado en el Teatro de la Maestranza la proyección de la película de cine mudo 'Carmen' (Ernst Lubitsch, 1918), acompañada por música en directo interpretada bajo la dirección de Nacho de Paz.

El sábado 15 de noviembre, la ROSS clausurará oficialmente el festival con el concierto 'España es... ¡de cine! La banda sonora de nuestras vidas', un viaje por la historia musical del cine de nuestro país bajo la batuta del director titular de la ROSS, Lucas Macías, y con la participación del Coro de la Asociación Musical CÓDICE, dirigido por Esther Sanzo. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web de la ROSS.