El Festival de la Grulla celebrará su novena edición del 23 al 25 de enero en Los Pedroches (Córdoba)

El entorno de La Colada, en el norte de la provincia de Córdoba, con las grullas. - P.LOPEZ BRAVO/AYUNTAMIENTO EL VISO

EL VISO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El entorno de La Colada, en el norte de la provincia de Córdoba, se prepara para recibir la IX edición del Festival de la Grulla en Los Pedroches, cita que se celebrará los días 23, 24 y 25 de enero y que está impulsada por el Ayuntamiento de El Viso y Pedroches Wildlife.

Al respecto, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, muestra su "satisfacción por el regreso de un evento que ya forma parte de la historia de El Viso, ya que ofrecemos a las personas que participan en él la oportunidad de acercarse a estas magníficas aves que nos visitan todos los inviernos".

En este sentido, Díaz asegura que "se ha preparado una programación muy completa, pensada para todos los públicos". Además, el primer edil viseño anima "a todo el mundo a disfrutar de un evento único, en un paraje espectacular como es La Colada y de unas aves que forman parte de nuestro paisaje, pero que a veces son grandes desconocidas".

El IX Festival de la Grulla en Los Pedroches comenzará el 23 de enero con la celebración de la tradicional ruta con alumnos del CEIP La Colada, con los que se realizará una pequeña ruta de avistamiento de aves.

El 24 de enero por la mañana tendrá lugar la Ruta Ciclista Interpretada, con salida a las 10,00 horas desde el Puente de La Colada y una distancia aproximada de 40 kilómetros y dificultad media. A partir de las 16,30 horas, tendrá lugar un evento muy especial: El Atardecer de la Grulla, que saldrá desde el Puente de La Colada y contará con aforo limitado.

Y el 25 de enero será la Ruta Interpretada de la Grulla, comenzando a las 09,30 horas con un desayuno en El Pocito. Al terminar, comenzará la ruta por el entorno de La Colada, que tendrá dificultad baja. Se puede consultar más información en el teléfono 636119575 y las inscripciones en la web: 'https://bit.ly/FestivalGrulla2026'.