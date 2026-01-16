El Festival del Humor ChinChinPum, de Linares (Jaén), propone cinco espectáculos en febrero y marzo

Presentación del festival. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

El Festival del Humor ChinChinPum, de Linares (Jaén), propone cinco espectáculos entre los próximos 14 de febrero y 20 de marzo, protagonizados por los cómicos David Suárez, Christian García, Miguel Miguel, Guelmi y David Navarro.

Tras el "éxito rotundo" que tuvo la primera edición, el Ayuntamiento, a través de las áreas de Juventud y Cultura, impulsa esta segunda "con el firme propósito de que se consolide" en la ciudad.

"Este año ofrecemos una programación de mucho nivel, con humoristas muy reconocidos, y casi todas las actuaciones se celebrarán en el Teatro Cervantes, de tal manera que podamos acoger a más espectadores", ha explicado el concejal de Juventud, Martín de la Torre.

En concreto, este espacio acogerá cuatro espectáculos: 'Humor blanco', de David Suárez, el 14 de febrero; 'Acojonado', de Miguel Miguel, el 6 de marzo; 'Suerte de manicomio', de Guelmi, el 13 de marzo, y 'No tengo remedio', de David Navarro, el 20 de marzo.

Por su parte, Christian García llegará el 27 de febrero al Auditorio Municipal del Pósito con la actuación '10 años dando guerra'. Toda la información sobre fechas, horarios y venta de entradas se puede consultar en la página web https://telonea.es/