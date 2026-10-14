El Festival Internacional de Jazz de Granada celebra su 46 edición del 27 de octubre al 7 de noviembre

Presentación del Festival Internacional de Jazz de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Jazz de Granada regresa este otoño con su 46 edición para reafirmar una trayectoria que lo sitúa entre las citas más veteranas y reconocidas de su género en Europa. Desde su nacimiento en 1980, el certamen ha construido una identidad vinculada a la excelencia artística, la apertura a nuevas corrientes musicales y la fidelidad de un público que ha convertido sus conciertos en una de las tradiciones culturales más arraigadas de la ciudad.

La programación central se desarrollará en el Teatro Isabel la Católica, con cinco conciertos que reunirán distintas sensibilidades y lenguajes del jazz contemporáneo. El viernes 30 de octubre abrirá el ciclo el pianista italiano Antonio Faraò, acompañado por el batería Jeff Ballard; el sábado 31 será el turno de Tomoki Sanders; el domingo 1 de noviembre llegará Kyle Eastwood con su propuesta Eastwood by Eastwood; el viernes 6 actuará Dana Masters y el sábado 7 de noviembre Jumaane Smith pondrá el broche final a esta programación. El concierto de clausura se anuncia como la única actuación del trompetista y cantante en España dentro de esta gira.

La edición de 2026 amplía, además, su recorrido por la ciudad con propuestas que acercan el jazz y el blues a otros públicos y escenarios. El programa contempla la actuación de Lucía Rey en el auditorio Caja Rural Granada el 27 de octubre; Fernando Beiztegui y su banda en la sala Jiménez Torrecillas del Metro el día 28 y el concierto de Luca Giordano y Víctor Puertas en Sala Aliatar el 29 de octubre. La programación incorpora asimismo una propuesta de jazz dirigida al público infantil.

En la rueda de prensa de presentación, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que el Festival Internacional de Jazz es uno de los grandes acontecimientos culturales de nuestro otoño y un ejemplo de cómo la continuidad, la calidad artística y el compromiso con la cultura permiten construir proyectos que trascienden generaciones.

"Granada tiene el privilegio de contar con un certamen que ha reunido a algunas de las figuras más importantes de la historia del jazz y que mantiene intacta su capacidad para sorprender, atraer público y generar nuevas experiencias culturales", ha señalado.

La regidora ha subrayado también el valor que tiene el festival para la actividad cultural, turística y económica de Granada, así como la importancia de la cooperación institucional y privada para garantizar su continuidad.

"Apostar por el Festival Internacional de Jazz significa apoyar la creación musical, favorecer el encuentro entre artistas y aficionados y ofrecer una programación de calidad que enriquece la vida de la ciudad. Queremos que Granada siga siendo un lugar al que se viene a disfrutar de la música, del patrimonio y de una oferta cultural diversa durante todo el año. Iniciativas como esta contribuyen, además, a fortalecer el proyecto de Granada 2031, porque demuestran nuestra capacidad para mantener propuestas de prestigio, sumar complicidades y proyectar nuestra cultura hacia Europa", ha añadido Carazo.

La directora del festival, Mariche Huertas de la Cámara, ha subrayado el carácter especial de una edición que sitúa la paz en el centro de su mensaje y reivindica la dimensión humana y social de la música. "Este año dedicamos el festival a la paz porque creemos que la cultura no puede permanecer ajena a lo que sucede en el mundo. El jazz nació de experiencias de lucha, desigualdad y búsqueda de dignidad, y ha demostrado que personas diferentes pueden escucharse, respetarse y construir algo juntas", ha afirmado.

La celebración de esta edición del Festival Internacional de Jazz de Granada es posible gracias al respaldo del Ayuntamiento, a través de su Delegación de Cultura, y a la colaboración de instituciones y entidades como la Fundación Caja Rural Granada, la Delegación Territorial de Fomento, la Fundación 'la Caixa', el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Procare, la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Juventud y Sala Aliatar.