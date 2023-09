La Fiesta de los Patios de Córdoba 2024 se mantiene en mayo y pospone el debate de cambio de fecha

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el calendario de Fiestas Populares para el ejercicio 2024, en el que se recoge que el Festival y Concurso de Patios se mantiene en "su fecha tradicional", en la primera quincena del mes de mayo, desde los días 2 al 12.

Todo ello después de que "el alcalde planteó la necesidad de abrir un debate sobre la oportunidad o no de modificar la fecha de celebración", ha recordado el edil en una rueda de prensa, en la que ha comentado que "se ha considerado, hablando con las asociaciones de propietarios y cuidadores de patios, que para 2024 es precipitado formular algún cambio, porque hay compromisos adquiridos con turoperadores".

No obstante, ha expuesto que "no quiere decir que no se pueda plantear el debate para otras ediciones, aunque en este caso, para 2024, se va a mantener en torno a sus fechas tradicionales tanto el concurso de patios, como el concurso de rejas y balcones".

Mientras, ha explicado que dicho calendario empieza, "como es tradicional", el día 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos y acabará con la Fiesta de Fin de Año del día 31 de diciembre, siendo "un calendario repleto de actividades", destacando que la Feria de Nuestra Señora de la Salud se celebrará del 18 al 25 de mayo.

Por otra parte, ha valorado que se ha dado el visto bueno al expediente de contratación del suministro de 52 vehículos motocicletas para el servicio de Policía Local, con una inversión total de 575.906 euros, con IVA incluido.

Además, ha salido adelante la encomienda de gestión a la Gerencia Municipal de Urbanismo para la realización de las actividades de carácter material y técnico necesarias para la autorización de eventos del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), "al ser un recinto cerrado", ha precisado.