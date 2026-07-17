Archivo - Trabajadora de la limpieza en un hospital. Archivo. - CCOO - Archivo

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO, con el apoyo de CSIF, ha firmado el convenio de limpieza de instituciones sanitarias de la provincia de Granada, que incluye una subida salarial del 13 por ciento para más de mil trabajadoras del sector.

El nuevo convenio estará vigente durante el periodo 2026-2029 e introduce otras mejoras, como un día más de asuntos propios para las trabajadoras.

La secretaria general de CCOO del Hábitat de Granada, Angustias Díaz, ha precisado que el nuevo convenio contiene un incremento salarial total del 13 por ciento en todos los conceptos retributivos y para el año 2026, con retroactividad desde el 1 de enero, lo que permitirá a las trabajadoras recibir los correspondientes atrasos.

Destacando, además, una subida económica añadida en el plus de festivos, afirma Díaz, que resalta la importancia de la consolidación de nuevos derechos sociales destinados a mejorar la conciliación familiar y laboral, con la introducción de una excedencia específica, con un tiempo mínimo de preaviso y que cause el mínimo perjuicio a las personas trabajadoras.

Así como el disfrute de vacaciones en periodos que se adapten a sus necesidades. La responsable sindical ha destacado, además, el escollo que ha supuesto, en la negociación, la postura de las asociaciones empresariales en relación al complemento de incapacidad temporal, que permite percibir el cien por cien del salario a las trabajadoras del sector cuando están enfermas.

"Un derecho conquistado, que se mantiene en el actual convenio y al que CCOO no iba a renunciar", ha precisado.