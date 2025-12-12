La Fiscalía abre investigación por la denuncia contra la Junta sobre restos arqueológicos de la Ronda Norte de Córdoba

Archivo - Imagen aérea de parte de los terrenos por los que discurrirá la Ronda Norte de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La Fiscalía ha acordado incoar diligencias preprocesales con la práctica de diligencias de investigación por la denuncia del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital contra las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por la gestión ante los restos arqueológicos hallados en las obras de la Ronda Norte.

Según recoge el decreto de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público, consultado por Europa Press, "los hechos denunciados, de acreditarse, podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 323 si son intencionados al menos a título de dolo eventual y artículo 324 del Codigo Penal, en el supuesto de daños imprudentes".

Por ello, acuerda acusar recibo al denunciante, "haciéndole saber que debe acreditar su representación o se dará el tratamiento de denuncia de persona física"; oficiar al Seprona para que "con auxilio de la Dirección Arqueológica del yacimiento realice inspección ocular, relacione los desperfectos del yacimiento, su causación, a quién correspondía adoptar las medidas de protección, si se tomaron medidas, las indicadas u otras, y cuantas circunstancias considere de interés".

Asimismo, la fiscal delegada ha pedido informe de la Delegación Territorial en Córdoba de Cultura y Deporte sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución del día 3 de octubre de 2025 y lo indicado en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio de 2025, en cuanto se refiere a la protección del yacimiento por lluvias.

También, ha reclamado un informe de la Oficina Arqueológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sobre "las medidas preventivas que se debían adoptar, pues en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio menciona que ostenta competencias en esta materia la GMU".

LA DENUNCIA

En concreto, en la denuncia detallan que el día 3 de octubre de 2025 se dictó una resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte sobre la procedencia de la memoria preliminar de la actividad arqueológica preventiva con los sondeos arqueológicos, excavación arqueológica extensiva y prospección arqueológica geofísica, de la Glorieta Académica García Moreno a la Glorieta de Santa Beatriz de Córdoba, la fase 1.

Previamente, con fecha 1 de octubre, la Ponencia Técnica emitió un informe que recoge que "se debe garantizar la conservación íntegra del complejo religioso de los siglos VII-IX, identificado, en una hipótesis preliminar, con la Basílica de Santa Eulalia de Mérida y documentado parcialmente en la actividad arqueológica".

Para ello, "los promotores del proyecto de esta fase de la Ronda Norte, en el ámbito de la Avenida de la Arruzafilla, deberán optar por alguna de las alternativas propuestas en la memoria preliminar", como son "la conservación soterrada del yacimiento, bajo el trazo de la Ronda, que requeriría una elevación de cota del proyecto inicial y que estaría condicionada a la previa documentación arqueológica completa del complejo religioso, garantizando su conocimiento exhaustivo y que el soteramiento no afecte a la conservación de los vestigios arqueológicos del mismo"; o "el desvío del trazado de la Ronda en el ámbito del yacimiento, que además de garantizar la conservación y la investigación del complejo, posibilitara una futurible puesta en valor del yacimiento".

No obstante, se subraya que "dada la fragilidad del yacimiento exhumado, compuesto por pavimentos de mortero de cal y por muros con alzado de tapial, el promotor deberá presentar por el procedimiento de urgencia un proyecto de conservación preventiva mediante su cubrición ante el peligro de pérdida y deterioro de dichos elementos, con motivo de las condiciones ambientales, especialmente la lluvia".

Igualmente, se apunta que "a nivel documental, la dirección de la actividad arqueológica debe complementar la planimetría de la memoria preliminar aportando planos con la localización de los bienes muebles arqueológicos recuperados que se consideren más relevantes --elementos arquitectónicos decorativos, inscripciones, etc.-- y en la que también se incluyan aquellos vestigios de muros y pavimentos visibles en la zona oriental del área afectada, pero aún no excavados, así como lo documentado en los sondeos positivos realizados en la fase 1".

"IMPORTANCIA CAPITAL"

En la memoria preliminar se señala que "el yacimiento de la Ronda Norte resulta de importancia capital para el conocimiento de la historia de la cultura Mozárabe, en general, de nuestra ciudad y de su Iglesia, en particular". "Se trata de la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado en la Córdoba de época omeya, con un enorme potencial aún para la investigación arqueológica y un estado de preservación excepcional", se remarca.

Al hilo, los técnicos firmantes de la memoria preliminar ya indicaban en la misma que se debía "proceder a la protección de los vestigios ya excavados en previsión de la llegada de lluvias en la temporada de otoño", en tanto y en cuanto la Consejería de Cultura tomase las decisiones oportunas. Sin embargo, desde el 28 de julio de 2025 la Consejería de Fomento, promotora de la excavación, "no adoptó medida alguna para proteger los vestigios", han apostillado.

LA LLUVIA EN EL YACIMIENTO

Si bien, han señalado que "dos meses más tarde pide al promotor, la Consejería de Fomento, que por procedimiento de urgencia presente un proyecto de conservación preventiva, pero no realiza ninguna otra actuación complementaria y urgente, estando ya en el mes de octubre".

Y casi un mes después, el 29 de octubre, han detallado, "se registra un día muy iluvioso en la ciudad, recogiéndose cerca de 40 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, y dando como resultado que la excavación acabe inundada y los restos cubiertos completamente por el agua".

En este caso, desde PSOE y Hacemos han relatado que desconocen "la gravedad de los daños causados por la lluvia en el yacimiento arqueológico, los cuales deberán ser determinados por los técnicos oportunos".