Fiscalía y acusación piden un veredicto de culpabilidad para el acusado del crimen de Sabiote (Jaén)

El acusado del asesinato de una mujer en Sabiote durante la última sesión del juicio en la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía y acusación particular se han dirigido este miércoles al jurado para pedir un veredicto de culpabilidad para el hombre acusado del asesinato y agresión sexual de una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén) en mayo de 2024. Por su parte, la defensa ha incidido en su petición de libre absolución por entender que no hay pruebas de cargo concluyentes contra el acusado.

"La sociedad necesita un veredicto de culpabilidad. Les pido un veredicto de culpabilidad por la dignidad de Carmen", ha dicho el fiscal durante la fase de informes. Para el Ministerio Público el juicio ha servido para poner de manifiesto las "pruebas contundentes" de la culpabilidad del acusado.

Para el fiscal "no hay ninguna duda, ninguna fisura" de la culpabilidad del acusado, al tiempo que ha repasado todas y cada una de las pruebas, entre ellas las muestras de ADN, que sitúan al acusado en el escenario del crimen.

Asimismo, ha puesto el acento en que no hay acreditada una alteración de las facultades mentales del acusado ni que actuara bajo el efecto de las drogas. "Quería y supo hacerlo, no hay más", ha dicho el fiscal, que también ha destacado la postura "fría y desafiante" del acusado.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima ha tachado al acusado de ser un sociópata capaz de cometer una muerte "gratuita y absurda" con el asesinato de una mujer "especialmente vulnerable y en situación de indefensión" ya que fue asaltada en su propia casa cuando se encontraba durmiendo.

Es por ello por lo que ha pedido a los miembros del jurado que "hablen por la boca de quien hoy no puede comparecer aquí". "No podemos tener sociópatas en la calle", ha dicho en su intervención el letrado de la acusación particular.

Desde la defensa, el abogado ha vuelto ha abogar por la libre absolución del acusado por entender que no se han puesto de manifiesto pruebas concluyentes contra su cliente. Subsidiariamente, en caso de que el veredicto fuera de culpabilidad, ha pedido que se le aplique la eximente completa o simple de drogadicción.

El acusado, que ha rechazado su participación en el asesinato, ha rechazado utilizar el último turno de palabra para dirigirse al jurado.

Será este jueves cuando el magistrado presidente entregará al jurado el objeto del veredicto, un cuestionario que deberán responder y con el que se determinará la inocencia o culpabilidad del acusado.

El Ministerio Público y la acusación particular piden que se le condene a prisión permanente revisable, lo que supondría 30 años de estancia en la cárcel. Además, le reclaman 15 años de prisión por un delito de agresión sexual, cinco años más por el delito de robo con violencia en casa de habitada y otros cinco año más por el delito de robo de uso de vehículo motor con violencia. En estos dos últimos delitos, se recoge el agravante de reincidencia.

De hecho, durante el juicio se ha puesto de manifiesto la ficha policial del acusado con 39 detenciones.

El fiscal y el abogado de la familia de la víctima comparten que en la madrugada del 6 al 7 de mayo, el acusado trepó por la muralla para acceder a la terraza de la vivienda de esta mujer que dormía con la ventana abierta, circunstancia que aprovechó para acceder al interior de la casa. Una vez dentro, según ambos relatos, el acusado se dirigió al dormitorio donde la víctima dormía.

Tras golpearla en repetidas ocasiones, le clavó hasta en seis ocasiones "un punzón que llevaba o algún otro instrumento similar". No se conformó con ello, sino que también la agredió sexualmente y finalmente la estranguló hasta causarle la muerte por asfixia.

Finalmente, tras percatarse de que la víctima "lo había identificado, sabiendo quien era y para evitar que fuese denunciado por ella", acabó asfixiándola. Seguidamente cogió una botella de lejía y lo roció todo "con la finalidad de ocultar el crimen que había realizado y no dejar pistas para que lo descubrieran".

Antes de marcharse, se apoderó de diversos efectos del domicilio de la víctima, entre ellos, dinero, una plancha de asar, joyas, unos grilletes y varias garrafas de aceite, añaden las calificaciones, que aseguran que cogió las llaves del coche de su víctima y se marchó en dirección a un club de alterne de Úbeda (Jaén) donde entró exhibiendo tres botellas de aceite, una plancha de asar, los grilletes y diversas joyas que había sustraído. Todo ello quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.