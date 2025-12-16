Fiscalía pide ocho años de cárcel al capitán y cinco al teniente por las dos muertes en Cerro Muriano (Córdoba)

Archivo - Militares acordonando el lugar donde fueron localizados los dos militares fallecidos en la base de Cerro Muriano. - RAFAEL MADERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato procesados por la muerte del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio acometido el 21 de diciembre de 2023 en la base militar cordobesa de Cerro Muriano.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha avanzado el diario ABC, aparece como responsable en concepto de autor por "su participación material y directa" el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente procesado.

Por otra parte, la Fiscalía expone en su escrito que "no se aprecia responsabilidad penal" en la conducta de un teniente coronel y un comandante que fueron procesados en el caso, para quienes considera que "procede la libre absolución", con "todos los pronunciamientos a su favor".

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil --en este momento procesal, sin perjuicio de los incrementos o cuantías que resulten del acto de la vista oral-- un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, "siendo responsable civil subsidiario el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal Común".

Fue en julio de 2024 cuando el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y que ha indagado este caso, dictó un auto con el que procesó por estos hechos al capitán Zúñiga, el teniente Tato, el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro. Los procesamientos del sargento Castroviejo y el coronel Navarro ya fueron revocados.