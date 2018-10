Fiscalía rebaja a 19 años su petición para el acusado de matar a su pareja en Las Gabias (Granada)

Actualizado 26/09/2018 13:47:20 CET

GRANADA, 26 Sep.

La Fiscalía ha rebajado de 25 a 19 años de prisión su petición para el acusado de matar el 13 de junio de 2017 de un tiro a su pareja sentimental en Las Gabias (Granada), el cual reconoció los hechos en la primera sesión del juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia de Granada por la fórmula del jurado popular.

En la última sesión, el fiscal ha recalcado que el acusado, Ambrosio B.T., reconoció que había matado a su pareja y lo hizo "con bastante detalle", usando para ello una pistola para la que no tenía licencia, con el número de identificación borrado y en cuyo gatillo se encontraron restos de su AND.

La Fiscalía, que le acusa de un delito de asesinato y de otro de tenencia ilícita de armas, considera además acreditado que disparó muy cerca de la víctima y "de manera sorpresiva", estando él de pie y ella sentada, por lo que no pudo repeler el ataque, todo ello bajo los efectos del alcohol, que "le afectó levemente" a la hora de reprimir sus impulsos y ha sido considerado un atenuante de la pena.

La defensa, que se ha sumado al relato de hechos que ha hecho el fiscal, ha recordado a los miembros del jurado que su cliente ha reconocido los hechos y ha mostrado su arrepentimiento pese "a saber que le iba a costar una condena de 19 años". "Él ha decidido que su mujer se merece que la verdad salga a la luz de su boca, asumiendo la grave pena de prisión", ha agregado la letrada.

En la primera sesión del juicio Ambrosio B.Y. señaló que "no sabía lo que hacía": "Me puse muy mal (...) cogí la pistola y disparé sin saber por qué", explicó a preguntas del fiscal sobre cómo ocurrieron los hechos en torno a las cuatro de la madrugada de aquel 13 de junio. Posteriormente cogió el coche y huyó a casa de su hermana, en el polígono, aunque poco después se entregó en la Comandancia de la Guardia Civil.

Una vez concluidos los informes, el magistrado-presidente debe redactar el objeto del veredicto, un documento con los puntos que los miembros del jurado deben considerar probados o no en el acto del juicio. El jurado quedará aislado para deliberar hasta que tenga su veredicto.