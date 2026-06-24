Fiscalía rebaja de 22 a 8 años su petición de cárcel para el acusado del crimen de Castilléjar (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado de 22 a 8 años su petición de cárcel para el hombre que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada acusado de matar de un disparo en julio de 2021 a un varón en Castilléjar (Granada).

En la última sesión del juicio, que se sigue por la fórmula del jurado popular, el Ministerio Fiscal ha modificado en gran medida sus conclusiones provisionales, calificando los hechos de homicidio, en vez de asesinato con alevosía como hizo en un principio.

Además, tras el desarrollo del juicio, ha considerado que en los hechos concurren la atenuante de confesión --dado que el acusado contó por teléfono a la Guardia Civil lo ocurrido minutos después del crimen-- y también la de arrebato u obcecación, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El autor del crimen ha declarado que actuó en legítima defensa cuando aquella tarde del 23 de julio de 2021 la víctima se dirigió a su domicilio tras haber tenido un conflicto con él unos días antes a cuenta de una motosierra.

Según su testimonio, el conflicto se produjo a raíz de que él se percatara de que la motosierra que le quería vender la víctima había sido robada y avisara de ello a su legítimo propietario.

A partir de ahí se produjeron una serie de amenazas telefónicas, y también a través de mensajes de audio que han sido reproducidos en Sala ante los miembros del jurado, y que se habrían repetido momentos antes del crimen, cuando el ahora fallecido intentó acceder a la casa cueva del acusado. .

La defensa, ejercida por el letrado Rafael López Guarnido, sitúa "en esos momentos de tensión" y en un contexto de "miedo" por su integridad física el disparo que efectuó su cliente y acabó con la vida del otro hombre prácticamente en el acto.

Esta parte califica los hechos de homicidio con la atenuante de legítima defensa y confesión, y solicita una pena de cuatro años de cárcel.

La acusación particular, ejercida por los familiares de la víctima, mantiene en cambio que el asesinato "fue premeditado" y la escena del crimen "estaba preparada para cometerlo", por lo que ha mantenido su petición de 25 años de cárcel.

Está previsto que los miembros del jurado --cinco mujeres y cuatro hombres-- reciban este jueves el objetivo del veredicto redactado por el magistrado-presidente con los hechos que deberán declarar probados o no probados, tras lo que quedarán aislados para sus deliberaciones hasta que tomen una decisión.

En ese momento se volverá a llamar a las partes para la lectura del veredicto. El acusado, de 63 años, se encuentra en libertad provisional tras permanecer cuatro años en prisión por este crimen.