La FOAM cuestiona el dato de creación de plazas residenciales en 2027 y la Junta apunta a 842 nuevas en 2026

Archivo - Un anciano sale de un centro residencial para mayores. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM) ha pedido a la Consejería de Servicios Sociales que apruebe un plan de creación de plazas residenciales y "no sólo de concierto de las que ya existen", con calendario y financiación para "acercarse a la media española"; que "fije y publique" un plazo máximo para cubrir las plazas concertadas que quedan libres; que abone la plaza durante ese plazo; que publique cuántas plazas concertadas están ocupadas; y que acuerde un plan de personal para las residencias con las entidades del sector y los sindicatos, que incluya la negociación de un convenio andaluz.

Así lo ha recogido la FOAM en una nota de prensa en la que apunta que la Junta de Andalucía ofertó en 2023 y en 2025 sendas ampliaciones de 1.500 plazas del concierto de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia. Según las resoluciones de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las entidades se comprometieron a aportar 301 plazas en la primera ampliación y 947 en la segunda, 1.248 de 3.000 (41,6%), según los datos de la Federación.

La memoria del presupuesto de 2027 vuelve a prever 1.500 plazas residenciales "sin indicar cómo ni dónde" y "reconoce un déficit de profesionales especializados". La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha sostenido que no se ofrecieran más plazas al precio que paga la Junta y a que no abona la plaza mientras está libre, y reclama subir el precio y crear plazas nuevas. Con el precio actual, las residencias seguirán poniendo pocas plazas a disposición del concierto.

Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad han indicado, en referencia a estas críticas de FOAM a la creación de plazas residenciales, que "FOAM desconoce los datos de la dependencia en Andalucía y maneja datos erróneos al obviar las plazas convenidas con las entidades locales, las concesiones administrativas u otros modelos de financiación pública" a lo que se suma, añaden, que "no tiene entidad para arrogarse la representatividad del sector en Andalucía".

La Junta, a este respecto, ha indicado que "solamente en el último año 2026 se ha producido un incremento neto de 842 plazas residenciales". "Desde la Consejería seguimos trabajando para ampliar la capacidad residencial, reforzar la colaboración con las entidades y dar respuesta a las necesidades de las personas mayores y sus familias. Nuestro compromiso es que el sistema residencial siga creciendo con una planificación", ha concluido.