La FOAM reclama más presupuesto para la ayuda a las pensiones no contributivas hasta llegar a 400 euros al año

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Dos señoras mayores caminan por una calle de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha reclamado este lunes, como ya hizo en diciembre de 2025 con motivo de los presupuestos para 2026, que la ayuda extra que da de oficio la Junta de Andalucía a los alrededor de 99.500 andaluces con pensiones no contributivas ascienda a 400 euros al año. Según sostiene la entidad, la ayuda andaluza es inferior a las que otorgan Aragón, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja. Los 400 euros equivaldrían al 4,54% de la pensión completa y supondría una partida de 39,8 millones de euros, 19,2 millones más de los previstos, el 0,035% del presupuesto consolidado de la Junta para 2027.

Así lo exige en una nota remitida a los medios en la que explica que la ayuda extraordinaria de la Junta es de 192,04 euros al año en un único pago. La pensión no contributiva completa es de 8.803,20 euros al año en 2026 (628,80 euros en catorce pagas). Para quien la cobra completa, la ayuda supone el 2,18% de lo que recibe, lo que equivale a 16 euros al mes. En euros, la ayuda ha subido cada año desde 2018, pero menos que la pensión: un 53% frente a un 65,4%. Su peso sobre la pensión completa llegó al 2,52% en 2022 y actualmente es del 2,18%, el más bajo desde 2018. En 2026 subió un 3%, 5,59 euros al año, mientras la pensión subía un 11,35%, según los cálculos hechos por la FOAM.

El proyecto de presupuesto de la Junta para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de octubre y que ahora se tramita en el Parlamento de Andalucía, destina a esta ayuda 20.573.531 euros frente a los 19.112.649 euros del presupuesto de 2026: 1,46 millones más (+7,6*%). El crédito de 2026 equivale a la ayuda de 192,04 euros multiplicada por alrededor de 99.500 personas, la misma cifra que dio la Junta al aprobar la ayuda. Con ese mismo número de personas, el crédito de 2027 alcanzaría para cerca de 207 euros por persona, "apenas lo que la ayuda tendría ya si en 2026 hubiera subido como la pensión", argumenta la FOAM.

Al cierre de octubre quedaban en Andalucía 4.113 solicitudes de pensión no contributiva sin resolver: 2.658 de jubilación y 1.455 de incapacidad. Hace un año eran 6.565, por lo que se han reducido un 37,3%. Andalucía reúne el 21,6% de las solicitudes pendientes de España frente al 28,5% de octubre de 2025, aunque sigue por encima de su peso en el número de pensiones (20,3%). Entre enero y octubre se han resuelto 12.564 solicitudes, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2025, y se han aprobado 7.514, un 16,3% más. Según la estimación del Imserso, resolver una solicitud lleva en Andalucía 108 días en jubilación y 168 en incapacidad frente a 186 y 287 de hace un año. El Real Decreto 286/2003 fija en 90 días el plazo máximo para resolver estas solicitudes. "En jubilación, Andalucía es una de las cinco comunidades que superan ese plazo y la cuarta que más tarda".