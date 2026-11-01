FOAM remite a grupos parlamentarios cinco enmiendas para los presupuestos en dependencia y pide a Junta que las acepte

Archivo - Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha remitido a todos los grupos del Parlamento de Andalucía, con el mismo texto, cinco enmiendas al proyecto de presupuesto de la Junta para 2027 en materia de atención a la dependencia, para que puedan presentarlas durante su tramitación. Así, la Federación ha pedido a los grupos que estudien el comunicado y, si las comparten, las presenten como propias, al tiempo que ha solicitado a la Junta que las acepte ya que "ninguna modifica las cifras del presupuesto: todas refuerzan las garantías y la trasparencia en la atención a la dependencia".

De esta manera, tal y como ha asegurado FOAM en un comunicado, la primera de las enmiendas pide que el aumento del dinero del Estado se sume al de la Junta y no lo sustituya, y que todo lo que llegue por encima de lo previsto vaya a dependencia. En la segunda, solicitan que la Junta presente antes del 30 de junio de 2027 un plan para llegar al 1% del PIB andaluz con fondos propios.

En tercer lugar, que informe al Parlamento del calendario, la distribución por provincias y el coste de las 1.500 nuevas plazas residenciales anunciadas; mientras que la cuarta enmienda reclama que publique cada mes qué parte del gasto en dependencia paga el Estado y qué parte la Junta y, antes del 30 de junio de 2027, lo que aportan las personas usuarias por cada servicio. Finalmente, la quinta alude a que el límite mensual de nuevas altas en dependencia no pueda retrasar el acceso a las ayudas y que se publique.

Asimismo, FOAM ha añadido que, según el proyecto de presupuesto, el dinero que la Junta prevé recibir del Estado para la dependencia pasa de 770,3 a 1.474,7 millones de euros: 704,4 millones más, casi el doble. En cambio, lo que la Junta pone de sus propios fondos pasa de 1.992,6 a 2.003,8 millones: 11,1 millones más, un 0,6%.

Con la evolución de los precios que prevé la propia Junta para 2027 (deflactor del PIB, 2,7%), esa aportación retrocede alrededor de un 2% en términos reales, es decir, una vez descontada la subida de los precios, según ha aseverado el comunicado. Con sus fondos propios, la Junta dedica a la dependencia el equivalente al 0,77% del PIB andaluz previsto, frente al 0,80% de 2026. Llegar al 1% supondría unos 613 millones de euros más.

"Las enmiendas no piden ese dinero de golpe: piden que la Junta se comprometa por ley a que el dinero estatal se sume al suyo y a presentar un plan con calendario para alcanzar ese objetivo", han añadido. Además, la Junta viene previendo menos dinero del Estado del que finalmente recibe, tal y como han asegurado.

Según los datos del Imserso, entre 2023 y 2025 el Estado abonó a Andalucía para la dependencia 253,8 millones más de lo que la Junta había previsto en sus presupuestos, a juicio de la Federación. Parte de esa diferencia se debe a aumentos aprobados por el Estado después de que la Junta elaborara sus cuentas. Pero para 2026 la Junta previó 770,3 millones, menos de lo que ya había recibido en 2025 (802,4 millones), y a septiembre el Estado le había abonado 906,9 millones. Por eso FOAM pide que todo el dinero estatal que llegue por encima de lo previsto se destine a la dependencia.

UN LÍMITE MENSUAL DE NUEVAS ALTAS

El artículo 10 del proyecto de ley establece que las nuevas altas de personas beneficiarias en dependencia se someten, antes de producirse, a límites mensuales que fija la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad con informe vinculante de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Esta regla ya figuraba con el mismo texto en la ley del presupuesto de 2026. FOAM no discute que la Junta controle su gasto, pero sí que ese control pueda convertirse en una espera añadida. La ley estatal de dependencia reconoce la atención a la dependencia como un derecho de la ciudadanía.

Y la espera sigue siendo muy alta: según los cálculos de FOAM a partir de los datos oficiales del Imserso, a 30 de septiembre de 2026 esperaban en Andalucía 39.505 personas la valoración de su grado, su plan de atención o la ayuda reconocida, con un tiempo medio de 402 días desde la solicitud, frente a 293 en el conjunto de España.

Por eso, FOAM propone que esos límites no puedan retrasar el acceso a las ayudas y que se publiquen cada mes, junto con el número de altas que realmente se producen.

Además, la Junta anuncia 1.500 nuevas plazas en residencias y una mejora del precio que paga por cada plaza. Sin embargo, la partida de atención residencial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía crece 23,4 millones (+4,1%). Con la información publicada no es posible saber cuántas plazas financia exactamente. FOAM pide que la Junta informe al Parlamento de cuándo, dónde y con qué dinero se pondrán en marcha.

Por otro lado, FOAM ha recalcado que la nota con la que la Junta presentó las cuentas destaca los 3.308,3 millones de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Sin embargo, al vincular el presupuesto al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, enumera, entre otros ámbitos, la fiscalidad, la inmigración, la vivienda, la sanidad, la educación, la agricultura o la familia, sin mencionar la dependencia. Tampoco la menciona el balance de las medidas que Vox ha difundido como propias en este presupuesto.

FOAM confía en que la tramitación parlamentaria sirva para corregirlo, y por eso ofrece sus enmiendas también a los grupos que sostienen al Gobierno.

Por ello, la Federación ha concluido afirmando que las cifras presupuestarias proceden de los documentos oficiales del proyecto de presupuesto de 2027 publicados por la Junta de Andalucía, y las de espera, de la estadística oficial del Imserso. Los cálculos de aportación propia, variación en términos reales y lista de espera son elaboración de FOAM.