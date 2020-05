La FOAM saluda las visitas a mayores en residencias pero critica que "aún no tienen instrucciones" de la Junta

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) considera "necesario y adecuado" que se permitan las visitas a las residencias de mayores y los paseos, aunque "extremando la medidas de seguridad al máximo", pero critica que "aún no tengan instrucciones de la Junta a este respecto cuando se ha comunicado que se hará esta misma semana".

Su presidente, Martín Durán, ha destacado en declaraciones a Europa Press que es una medida "totalmente adecuada" porque "para nosotros una residencia es una segunda casa de las personas mayores, y, por lo tanto, si ya pueden salir a la calle y pueden hacer y recibir visitas, una persona mayor en residencia tiene que tener el mismo trato". "Aunque hay que extremar las medidas al máximo, no podemos bajar la guardia porque el virus no se ha ido", ha incidido.

En este sentido, ha explicado que entre las medidas que se han tomado en esta crisis está que "en los sitios donde hubiera coronavirus se mantenía a esa persona en la residencia, pero se aislaba a las personas contagiadas y también a las que no lo estaban", lo que ha provocado una situación en la que "están muy necesitados de sus familiares y de recuperar su vida normal".

Además, ha añadido que "no debe ser un problema porque el virus está aún pero hay menos contagios", al tiempo que ha vuelto a criticar que "se comunique en rueda de prensa que se va a hacer esta semana y a estas alturas las residencias no tengamos ningunas instrucciones".

"Siguen con la misma improvisación de siempre, y después de lo que ha pasado no procede; se debe ir con más cautela y hacer las cosas de otra manera", ha manifestado.

Por último, el presidente de al FOAM ha negado que las residencias "no estuvieran preparadas" para hacer frente a la crisis sanitaria. "No creo que el problema haya estado en las residencias sino en las medidas que se han adoptado y cómo se han adoptado; ahí ha estado el fallo", ha concluido.