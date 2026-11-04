Fomento contará con un presupuesto de 1.525 millones para metros, carreteras, transporte público y puertos

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet, ha presentado este miércoles en la comisión del Parlamento de Andalucía el proyecto de presupuestos de su Consejería para el año 2027, los cuales ascienden a 1.525 millones de euros, un 14% más que el presupuesto de 2026, para consolidar una Andalucía conectada, con partidas concretas para actuar en metros, carreteras, transporte público y puertos.

Muñoz-Atanet ha destacado que las cuentas de la Consejería responden a tres compromisos "claros y complementarios: mantener lo que ya funciona, cuidando las infraestructuras y garantizando la calidad y la continuidad de los servicios públicos; invertir en la Andalucía que avanza, finalizando proyectos en marcha y promoviendo nuevas infraestructuras; así como impulsar la Andalucía del futuro, planificando desde hoy las infraestructuras que necesitaremos mañana".

El titular de Fomento ha asegurado en la comisión que "la primera obligación de un gobierno responsable es cuidar el patrimonio público que hemos construido entre todos". Por ese motivo, ha asegurado, seis de cada diez euros del presupuesto de la Consejería, es decir, 891 millones de euros, se van a destinar a "conservar, mantener y mejorar las infraestructuras que utilizan millones de ciudadanos andaluces cada día".

Al hilo de ello, ha explicado que, de ese montante, 449 millones de euros se centrarán en el transporte público, de los que casi la mitad (232 millones) corresponden a la explotación de servicios ferroviarios, para mantener la calidad del servicio y a acompañar la ampliación de la red, incluida la entrada en servicio del Tranvía de Jaén, la prolongación Sur del Metro de Granada y el Tranvía de Alcalá de Guadaíra.

En cuanto a la conservación de carreteras, ha indicado que son "prioridad estratégica para el Gobierno andaluz" porque "cada euro invertido contribuye a mejorar el confort y la seguridad". El proyecto de presupuestos incluye una partida de 393 millones de euros, un 27% superior a 2026.

Una cifra, tal y como ha asegurado, donde destacan los 130 millones de euros para el mantenimiento y conservación ordinaria de carreteras, así como los 181,5 millones para reeditar el Plan Extraordinario de Asfaltado y seguir mejorando el firme de otros mil kilómetros de red viaria de titularidad autonómica.

Además, Muñoz-Atanet también ha informado de que, para 2027, se emplearán más de 38 millones de euros en mejorar las instalaciones de los puertos andaluces de gestión directa, renovar equipos y recuperar las condiciones de conservación de edificios y obras marítimas, además de garantizar la accesibilidad.

"Hablamos de garantizar que las carreteras estén en condiciones adecuadas, que los sistemas de transporte puedan prestar servicio con normalidad y que los puertos mantengan su operatividad, es decir, de cuidar lo que ya tenemos para que siga siendo útil y seguro para los ciudadanos", ha puntualizado.

En el capítulo de inversiones, las cuentas de la Consejería de Fomento y Movilidad incluyen 500 millones de euros para la ejecución de infraestructuras de transporte y movilidad, con actuaciones en carreteras, transporte público, infraestructuras ferroviarias, puertos y áreas logísticas. Entre ellas, el consejero ha destacado la inversión prevista en metros y tranvías, que alcanza los 320 millones de euros, de los cuales 250 millones permitirán seguir impulsando la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, además de los 46 millones destinados a la prolongación del Metro de Málaga hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza o 16 millones para culminar el Tranvía de Alcalá de Guadaíra, entre otros.

De la misma forma, Andalucía reforzará en 2027 su apuesta por las infraestructuras viarias con un plan de inversiones en carreteras de 115 millones de euros "frente a los 53 millones de 2026, lo que supone 62 millones adicionales para seguir cohesionando Andalucía". Entre estas actuaciones, destacan los 67 millones de euros para seguir desarrollando el Plan de Autovías y Ejes de Gran Capacidad.

Muñoz-Atanet ha apuntado que también se destinarán 38 millones a integración ferroviaria, la construcción de intercambiadores y conexiones entre los distintos modos de transporte, como, por ejemplo, 22,5 millones destinados a la integración ferroviaria en Almería y a la construcción del nuevo intercambiador de transportes o los casi seis millones para culminar el ramal ferroviario Vadollano-Linares.

También se recogen en las cuentas 27 millones a las áreas logísticas, por ser estas "unas infraestructuras permiten organizar mejor el transporte de mercancías, conectar las empresas con las principales redes de transporte y reforzar la competitividad de nuestro territorio", ha manifestado el consejero de Fomento y Movilidad.

Por último, Muñoz-Atanet se ha centrado en el banco de proyectos, en el que el presupuesto destina 12 millones de euros para preparar las actuaciones que permitirán ampliar los metros y tranvías, mejorar las carreteras, desarrollar plataformas reservadas para el transporte público y reforzar los puertos y las áreas logísticas.

Según ha argumentado, se trata de una herramienta que "nos permitirá preparar las grandes actuaciones que Andalucía necesitará dentro de diez o quince años con planificación, con estudios y con proyectos maduros. Estamos hablando de los documentos que permitirán movilizar inversiones por más 6.000 millones de euros y preparar proyectos concretos para seguir ampliando nuestras infraestructuras de transporte durante la próxima década", ha puntualizado.

Asimismo, el titular de Fomento ha hecho mención especial a la innovación, "ya que la movilidad del futuro no depende solo de nuevas infraestructuras, sino también de utilizar mejor la información y la tecnología".

En este sentido, ha informado de que 2027 marcará un hito en la implantación de la movilidad conectada y la inteligencia aplicada al transporte con la puesta en funcionamiento el Centro de Coordinación para la Gestión y Control del Transporte Público de Andalucía: "Tenemos la oportunidad de construir una Andalucía mejor conectada, más cohesionada y con más oportunidades", ha concluido Muñoz-Atanet.