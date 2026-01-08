Formalizado el contrato para redactar el estudio informativo sobre la conexión de Jaén a la alta velocidad con un baipás

Estación de tren de Jaén. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado por 534.031,55 euros (IVA incluido) el contrato para redactar el estudio informativo para conectar la línea ferroviaria de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén.

Un paso que se produce tras su adjudicación el pasado mes de noviembre y que permite el inicio de la redacción de los trabajos con respecto a la citada conexión --que se haría mediante un baipás previo a la estación de Córdoba, evitando trasbordo en ella--, según ha informado este jueves el Ministerio.

La actuación, con una inversión estimada de 400 millones, tiene el objetivo de acercar Jaén a la alta velocidad y reducir los tiempos de viaje en tren con Madrid en más de 50 minutos, conectando ambas ciudades en tres horas, según anunció el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Actualmente, los servicios ferroviarios entre Madrid y la ciudad de Jaén se articulan en dos grandes corredores: A través de la LAV Madrid-Sevilla, empleando servicios de altas prestaciones, trasbordo en Córdoba y posterior servicio de media distancia entre Córdoba y Jaén, así como mediante servicios de media distancia que emplean la línea 04-400, pasando por Alcázar de San Juan.

El contrato formalizado permitirá analizar una conexión ferroviaria partiendo del primero de los corredores indicados, la LAV Madrid-Sevilla, pero suprimiendo la entrada en la estación de Córdoba y el consiguiente trasbordo. Para ello será necesario articular una nueva conexión o baipás entre la LAV y la línea convencional entre Córdoba y Jaén, incluyendo un nuevo cambiador de anchos.

Las líneas ferroviarias que se quieren conectar por el nuevo baipás pertenecen a la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte (con mayor prioridad a nivel europeo), y a su vez, pertenecen a los dos grandes Corredores que pasan por España, Mediterráneo y Atlántico.

Previamente, el Ministerio redactó el correspondiente estudio de viabilidad que analizó en su última fase un conjunto de cinco alternativas para el nuevo baipás. En ellas, "se avala la rentabilidad socioeconómica de la actuación, aunque sin grandes diferencias que permitieran decantarse por una u otra, algo que deberá resolverse en el estudio informativo cuyo contrato se acaba de formalizarse".

El alcance del estudio informativo será el necesario para servir de base al proceso de información pública y audiencia a las administraciones públicas afectadas establecidos en la normativa del sector ferroviario y de evaluación ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y a la aprobación definitiva del estudio informativo.

El Ministerio ha señalado que la ciudadanía que se verá beneficiada por la actuación es, fundamentalmente, la de la ciudad de Jaén, "por resultar una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda con la red española de alta velocidad". También se beneficiará la sociedad en su conjunto, al reducirse la demanda de vehículo privado y con ello la congestión y la contaminación.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Por otra parte, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha aludido al impulso de un plan de trabajos para desarrollar la red ferroviaria en la provincia de Jaén.

Así pues, además de esta actuación ahora formalizada, recientemente se ha contratado por 2,2 millones de euros (IVA incluido) los estudios y proyectos para la integración del ferrocarril en Jaén capital y por otros cuatro millones de euros un contrato para mejorar la movilidad en el entorno de su estación de tren.

Igualmente, en lo que se refiere al transporte ferroviario de mercancías, en verano se licitó por 14,14 millones de euros las obras de adecuación a los servicios de Autopista Ferroviaria en la provincia.