El Foro AgroGO! analizará en Cabra (Córdoba) las oportunidades y los límites de la digitalización y la IA en el campo

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CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Ifapa de Cabra (Córdoba) acogerá el martes 22 de septiembre la próxima jornada del Foro AgroGO! 2026, que, bajo el título 'Agua, tecnología y modelo productivo', reunirá a representantes de cooperativas, comunidades de regantes y universidad para analizar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la Inteligencia Artificial y también sus límites.

Según ha informado la organización en una nota, hasta ahora, sensores, contadores, estaciones meteorológicas, imágenes de satélite y sistemas de monitorización han permitido obtener una fotografía cada vez más precisa de lo que sucede en una explotación. La conexión y actualización permanente de esos datos está convirtiendo esa fotografía en una película prácticamente en tiempo real.

Ahora la Inteligencia Artificial añade una posibilidad nueva: analizar simultáneamente enormes cantidades de información, identificar patrones y tratar de anticipar la siguiente escena.

De esta forma, la tecnología permite avanzar desde el conocimiento de lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo hacia la predicción de lo que puede ocurrir: prever necesidades de los cultivos, ajustar decisiones de riego y fertilización, anticipar demandas, detectar anomalías o integrar variables productivas, meteorológicas y energéticas para elegir entre distintas alternativas.

La secuencia que plantea esta nueva agricultura es sencilla: medir mejor, comprender mejor, anticipar mejor y decidir mejor para competir mejor. Es una transformación que otros sectores económicos ya han comenzado a recorrer. Las grandes cadenas de distribución utilizan desde hace años enormes cantidades de datos y, cada vez más, inteligencia artificial para anticipar la demanda, ajustar sus compras, decidir qué productos deben estar disponibles en cada establecimiento y optimizar sus cadenas logísticas.

La agricultura comienza ahora a disponer de herramientas capaces de aplicar una lógica similar a la producción: integrar información sobre suelo, clima, agua, energía y cultivos para anticipar necesidades y tomar decisiones cada vez más precisas sobre qué hacer, cuándo y dónde.

Así las cosas, la jornada pondrá especialmente el foco en las consecuencias que esta transformación puede tener sobre el modelo productivo. Después del importante proceso de modernización desarrollado durante las últimas décadas, el potencial de la tecnología no reside exclusivamente en continuar reduciendo el consumo de agua, sino en aumentar la productividad y el valor generado con los recursos disponibles.

La aplicación de datos e inteligencia artificial puede contribuir así a producir más y con mayor calidad, optimizar el uso de energía y fertilizantes, reducir costes, disminuir incertidumbres y mejorar la capacidad de planificación de agricultores y comunidades de regantes.

Esa mejora puede extender sus efectos al conjunto de la economía rural. Una agricultura con mayor productividad, calidad y rentabilidad dispone de más capacidad para invertir, innovar y competir en los mercados internacionales, reforzando el potencial exportador de un sector esencial para Andalucía.

Al mismo tiempo, una agricultura cada vez más tecnificada necesitará nuevos perfiles profesionales vinculados a la agronomía, ingeniería, automatización, energía, análisis de datos o gestión empresarial. La transformación tecnológica puede contribuir así a generar empleo joven y cualificado, ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo profesional y hacer más atractiva la actividad agraria para las nuevas generaciones, contribuyendo así al equilibrio demográfico y a evitar la progresiva pérdida de población y servicios en los municipios rurales.

NECESIDAD DE GARANTIZAR RECURSOS

El Foro AgroGO! abordará también una cuestión esencial: ninguna transformación tecnológica elimina la necesidad de garantizar los recursos sobre los que se sustenta la producción.

La tecnología puede ayudar a utilizar de forma más inteligente el agua disponible y, sobre todo, a obtener de ella mayor producción, calidad y valor económico. Pero no puede sustituir el agua que no está disponible. La garantía hídrica continúa siendo imprescindible para proporcionar estabilidad a las producciones, reducir la incertidumbre y justificar las inversiones que exige la propia modernización tecnológica.

Garantía de agua y tecnología no son, por tanto, alternativas. La primera hace posible la producción; la segunda puede multiplicar el valor obtenido con ella. El reto consiste en avanzar simultáneamente en ambas para construir una agricultura más productiva, rentable y competitiva.

Esta relación entre agua, rentabilidad y futuro de la actividad agraria ha estado presente también en las anteriores sesiones del Foro AgroGO! En las dos primeras sesiones, los participantes situaron precisamente la garantía hídrica, junto con la rentabilidad, la digitalización y la innovación, entre las condiciones necesarias para atraer nuevas generaciones a la agricultura.

PARTICIPANTES

La jornada comenzará con la bienvenida de Carmen González, directora Comercial de Red de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank. La mesa redonda estará moderada por Brígida Jiménez Herrera, doctora en Farmacia, consultora internacional y especialista en calidad y análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra.

Participarán Jaime Martínez Conradi, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; Francisco de Mora Pérez, presidente de la Cooperativa Olivarera de Lucena, de la Comunidad de Regantes de Lucena y de la DO Aceite de Lucena; Emilio Camacho Poyato, catedrático de Ingeniería Hidráulica y director del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba; y Sensi Carmona Graciano, gerente de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

La IV edición del Foro AgroGO! se desarrollará durante 2026 en distintas provincias andaluzas para analizar los grandes retos estructurales del agro andaluz, vinculados tanto a la garantía hídrica como al relevo generacional y la sostenibilidad futura del sector. Jaén ha sido elegida como sede de esta primera jornada por representar uno de los territorios más sensibles a los desafíos de planificación hídrica y disponibilidad de agua para cultivos permanentes.