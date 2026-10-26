Francis Rodríguez (PP): "Granada tiene equipo para el cambio y merece un Gobierno que esté a su altura"

Foto de familia de la candidatura del PP de Granada a las elecciones generales del 29N. El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez; el candidato al Congreso, Jorge Saavedra; y el candidato al senado, Carlos Rojas, han atendido a los medios. - PP GRANADA

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha asegurado este lunes que "Granada tiene equipo para el cambio y merece un Gobierno que esté a su altura". Así lo ha señalado durante la presentación de las candidaturas de los 'populares' al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, celebrada junto a la Fuente de las Granadas, en la capital, donde los candidatos han realizado su fotografía de familia.

"En estas candidaturas está representada toda Granada. Personas con amplia experiencia municipal que conocen muy bien nuestros pueblos y nuestros barrios, que escuchan a sus vecinos y que saben qué necesita esta tierra. Un equipo preparado que va a dejarse la piel por los granadinos", ha dicho.

El dirigente 'popular' ha señalado que el PP afronta la cita electoral con la responsabilidad de ofrecer una respuesta a quienes reclaman un cambio. "Hay granadinos que trabajan, emprenden y se esfuerzan cada día por sacar adelante a sus familias. Cumplen con sus obligaciones y merecen que su Gobierno también cumpla. No pueden seguir esperando mientras sus problemas quedan relegados", ha añadido.

Ha reivindicado la experiencia de gestión de los alcaldes y equipos municipales del PP y el modelo de Juanma Moreno en Andalucía. "Sabemos gestionar. Sabemos que gobernar exige escuchar, tomar decisiones y buscar soluciones. Lo demostramos donde tenemos responsabilidades y esa es la forma de trabajar que queremos llevar al Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo".

Rodríguez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "haber dedicado más esfuerzo a mantenerse en el poder que a resolver los problemas de los ciudadanos. Granada lleva demasiado tiempo escuchando promesas mientras esperan las infraestructuras y las oportunidades que necesita. Y el PSOE granadino ha preferido justificar a Sánchez antes que exigirle que cumpliera con esta provincia".

Así, ha defendido un Gobierno de Feijóo "que trabajará para mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y desbloquear los proyectos que condicionan el desarrollo de Granada". "Queremos que nuestros jóvenes puedan construir aquí su futuro. Que una empresa encuentre condiciones para crecer y crear empleo. Que vivir en un pueblo no suponga renunciar a oportunidades. Esas son las preocupaciones que tienen que ocupar a un Gobierno", ha expuesto.

El presidente del PP de Granada ha situado la decencia y el respeto a las instituciones entre los compromisos del cambio que propone su formación. "Los españoles merecen un Gobierno que diga la verdad, cuide el dinero público y dé explicaciones. No podemos resignarnos a que la política sea una sucesión de escándalos, enfrentamientos y preguntas sin respuesta. Hay otra manera de gobernar y con Feijóo vamos a demostrarlo".

Rodríguez ha destacado que las próximas elecciones permitirán elegir el rumbo del país y ha llamado a sumar a quienes desean abrir una nueva etapa, con independencia de su voto anterior. "Queremos hablar con todos. Con quienes ya han confiado en nosotros y con quienes nunca lo han hecho. Compartimos muchas preocupaciones y podemos compartir también el propósito de que España y Granada avancen", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que los integrantes de las candidaturas estarán en la calle, escuchando y explicando las propuestas del Partido Popular. "La confianza hay que ganársela. Con cercanía, con trabajo y con compromisos claros. Este equipo conoce Granada y asume la responsabilidad de defenderla y de responder ante los granadinos", ha dicho.

"Por fin tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Granada tiene equipo, tiene capacidad y tiene futuro. Ahora merece un Gobierno de España que esté a su altura. Vamos a trabajar para conseguirlo con Feijóo", ha concluido.

"MENOS BAILES RIDÍCULOS"

Junto al presidente 'popular', también han comparecido ante los medios de comunicación los cabeza de lista a las Cámaras parlamentarias. El número uno al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha expuesto: "Asumimos una enorme responsabilidad, puesto que nos jugamos el futuro de España", y ha destacado el orgullo que supone liderar un equipo de hombres y mujeres que representan al PP y a todas las comarcas de la provincia.

Saavedra ha señalado que muchos granadinos atraviesan dificultades para llegar a fin de mes debido a la subida de impuestos, el encarecimiento de la cesta de la compra y la inflación. "Estamos ante una situación que está reduciendo la capacidad económica de las familias", ha señalado.

Saavedra ha situado la vivienda como la gran prioridad del PP, ya que en 2018 ocupaba el puesto 16 entre los problemas de los españoles "y Sánchez lo ha llevado al primer puesto".

El candidato 'popular' ha cuestionado la coherencia de los socialistas y ha aludido a las propiedades inmobiliarias que poseen personas vinculadas al partido, entre ellas la pareja de la exportavoz del PSOE, a la que se atribuyen más de 30 viviendas, y la portavoz socialista en Granada, que cuenta con 18 propiedades, según han recogido desde el PP. "Ya está bien de hipocresía, de decir una cosa y hacer lo contrario", ha afirmado Saavedra.

Frente a esta situación, el candidato del PP ha defendido que "el precio de la vivienda se baja construyendo más vivienda" y ha trasladado a Granada las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en esta materia, entre ellas el compromiso de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Según ha explicado, esta medida permitiría ampliar la oferta, contribuir a reducir los precios y generar 500.000 puestos de trabajo.

"El problema de la vivienda no se arregla con bailes ridículos", ha manifestado Saavedra, quien ha considerado que este tipo de actuaciones suponen "un desprecio a los granadinos que lo están pasando mal y a los jóvenes que no pueden emanciparse". Es por ello, por lo que ha reclamado mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y una ley contra la ocupación ilegal que proteja a los propietarios y facilite que las viviendas vacías puedan incorporarse al mercado.

GRANADA, EN EL CAJÓN DEL OLVIDO

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Senado por Granada, Carlos Rojas, ha afirmado que el próximo 29 de noviembre los granadinos tienen "la oportunidad de pasar página del Gobierno de Sánchez y contar con un presidente, Alberto Núñez Feijóo, que mire por nuestra provincia y cumpla con esta tierra".

"Sánchez ha metido a Granada en el cajón del olvido. Son demasiados proyectos pendientes, demasiadas oportunidades perdidas y demasiados años de marginación. Hay que decir basta. Granada necesita un Gobierno que tome decisiones y haga realidad las infraestructuras que condicionan nuestro futuro", ha manifestado.

Rojas ha señalado la autovía entre Córdoba y Granada y las canalizaciones de Rules como ejemplos de esa falta de respuesta. "La A-81 sigue esperando el impulso que necesita. Y nuestros agricultores siguen reclamando las conducciones de Rules mientras se desaprovecha un agua fundamental para el campo y para el desarrollo de la Costa Tropical", ha criticado.

El candidato al Senado ha reclamado también el impulso del tren Granada-Motril y de la reapertura de la conexión Guadix-Baza-Almendricos, la mejora de las conexiones y frecuencias del AVE y avances en el corredor mediterráneo y en el transporte ferroviario de mercancías. "Granada no puede seguir soportando el aislamiento y las dificultades para desplazarse o transportar sus productos. Necesitamos conexiones que permitan crecer a nuestras empresas y faciliten la vida a los granadinos.

Asimismo, el candidato a la Cámara Alta ha incluido entre las prioridades la protección del litoral granadino mediante los espigones y las actuaciones necesarias para frenar su deterioro, así como el refuerzo de la seguridad y de la presencia de la Guardia Civil en la provincia.