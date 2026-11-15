Frente Amplio Andaluz propone una ayuda de 200 euros por cada hijo menor para combatir la pobreza infantil

El candidato que encabeza la lista de Frente Amplio por la provincia de Granada, Chus Fernández Martín, y la diputada del Congreso, Aina Vidal. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz, la coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha propuesto lanzar una ayuda de 200 euros por cada hijo menor de 18 años para combatir la pobreza infantil y apoyar económicamente a las familias andaluzas.

Así lo ha anunciado el actual concejal de Huétor Vega y candidato que encabeza la lista de la formación por la provincia de Granada, Chus Fernández Martín, quien ha defendido la necesidad de impulsar un "amplio escudo social" que garantice los derechos y el bienestar de toda la ciudadanía. En un encuentro con una veintena colectivos sindicales, sociales, ecologistas y de vivienda, a la que también ha asistido la actual diputada del Congreso, Aina Vidal, ambos dirigentes han trabajado las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la gente.

En este sentido, Vidal ha recarcado que "nos estamos concentrando en todo aquello que tiene que ver con las cosas del día a día, es decir, vivienda y cambio climático". Además, ha insistido en que "ya está bien de que los superricos no paguen ni un solo duro mientras a nosotros nos cuesta llegar a final de mes".

Por su parte, Fernández ha contrapuesto el modelo de servicios públicos que defiende Frente Amplio Andaluz al que, a su juicio, representan el Partido Popular y Vox, basado en la privatización. Frente a ello, ha apostado por incrementar la inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales, con medidas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

En materia educativa, la formación ha planteado reducir las ratios en las aulas, garantizar que la gente tenga derecho a acceder a la universidad y asegurar la gratuidad de la escolarización desde los cero años hasta la etapa universitaria. Asimismo, ha propuesto extender la gratuidad de los comedores escolares para facilitar que todas las familias puedan acceder a este servicio.

En el ámbito sanitario, la coalición defiende incorporar los servicios de dentista, gafas y audífonos a la cartera pública de salud, con el objetivo de que la situación económica no sea un impedimento para acceder a prestaciones esenciales. Respecto a la atención a la dependencia y los servicios sociales, Fernández ha señalado la importancia de garantizar que las ayudas a domicilio lleguen en un plazo inferior a tres meses y de duplicar las horas de prestación de este servicio, "fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias".

Por último, "es fundamental que se lleven a cabo este tipo de políticas porque, sin lugar a dudas, vamos a crear un escudo social muy amplio que va a favorecer a toda la sociedad granadina en particular", ha defendido el candidato.