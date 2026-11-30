El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, valora los resultados de Frente Amplio en Andalucía. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha llamado a "la autocrítica y reflexión profunda" tras el resultado del Frente Amplio en la comunidad en los que no han obtenido representación parlamentario, perdiendo los seis escaños que consiguieron, junto a Podemos, en las elecciones de 2023.

"Una reflexión profunda, autocrítica, con toda la humildad, también queremos decir que la vamos a hacer con toda la determinación de creer que este país necesita un proyecto político de izquierda que tenga un proyecto de país y que defienda a las familias trabajadoras", ha afirmado este domingo en una atención a los medios en la sede de Izquierda Unida en Sevilla.

Ante la suma de PP y Vox en el Congreso de los Diputados, Rufo ha asegurado que se "avecinan momentos duros" y ha señalado el gobierno de coalición entre ambas formaciones en Andalucía. "Un gobierno que, como ya hace en Andalucía, va a generar dolor social", ha señalado.

"Es normal que mucha gente tenga miedo, pero vamos a darlo todo para defender los intereses y la vida de la gente y construir, como decía, una alternativa de futuro que defiendan y que nos traigan de vuelta los derechos sociales y la democracia que, en estos años el Partido Popular y Vox desde el Gobierno, van a intentar desmantelar", ha concluido.

Frente Amplio ha conseguido el 2,51% de los votos en la comunidad con 127.806 sufragios, un dato que representa más de 100.000 votos menos en comparación con el resultado de Por Andalucía en las elecciones autonómicas de mayo.