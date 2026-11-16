Frente Amplio se compromete a reabrir líneas ferroviarias de Córdoba y recuperar trenes de pasajeros en Aguilar

Sebastián Pérez (2º izda.), junto a Paqui Herrador (centro), en la Estación de Aguilar de la Frontera. - FRENTE AMPLIO

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, ha anunciado este lunes el compromiso de la coalición de "recuperar las líneas ferroviarias de la provincia y devolver el servicio de viajeros a estaciones como la de Aguilar de la Frontera (Córdoba)".

Según ha informado Frente Amplio en una nota, Pérez lo ha hecho junto a la alcaldesa del municipio, Paqui Herrador (IU), en una estación que "sigue operativa para el transporte de mercancías, pero que perdió los trenes de pasajeros en 2013". Pérez ha lamentado el "estado de abandono" de las instalaciones y ha defendido que el ferrocarril debe formar parte de cualquier proyecto de futuro para Córdoba.

"Es muy doloroso venir a un municipio tan importante y comprobar cómo se tiene abandonada su estación. Tenemos una provincia que pierde población y no podemos seguir dejando de lado infraestructuras que pueden contribuir a cambiar esa realidad", ha señalado.

El compromiso de Frente Amplio contempla recuperar y potenciar tres ejes ferroviarios fundamentales, los de Córdoba-Bobadilla, Córdoba-Almorchón y Palma del Río-Villa del Río, además de aumentar las paradas en la estación de Villanueva de Córdoba. Para Pérez, "estas conexiones permitirían facilitar los desplazamientos de trabajadores y estudiantes, impulsar el transporte de mercancías y mejorar las comunicaciones entre los municipios y la capital".

"Queremos que una persona pueda vivir en su pueblo, trabajar o estudiar en Córdoba y regresar a casa en tren. No hablamos de un capricho, sino de una infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social de toda la provincia", ha afirmado.

Por su parte, Paqui Herrador ha recordado que la estación de Aguilar mantiene actividad para mercancías, pero que los vecinos llevan más de una década sin servicio de pasajeros. "Esta estación era el corazón y el motor económico y social de nuestro pueblo. Es lamentable que siga funcionando para mercancías y que no se aproveche también para recuperar el transporte de viajeros", ha manifestado.

Durante su intervención, Pérez ha recordado también la oposición de Izquierda Unida a la retirada de las vías de la línea Córdoba-Almorchón, una propuesta del Gobierno andaluz del PP. "Frente a quienes planteaban arrancar las vías, defendimos que se conservaran porque son una infraestructura que puede ser decisiva para el futuro de nuestros pueblos", ha apuntado.

El candidato ha agradecido a Herrador su trabajo para mantener esta reivindicación y ha asegurado que, si obtiene representación en el Congreso, defenderá la recuperación del servicio ferroviario en Aguilar y el desarrollo de una red que conecte el conjunto de la provincia. "Nuestro compromiso es que esta estación vuelva a tener vida y que Córdoba disponga de un sistema ferroviario a la altura de las necesidades de su gente", ha concluido.