El cabeza de lista de la coalición Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Granada, Jesús Fernández, vota en las elecciones del 29N. - FRENTE AMPLIO GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Granada ha llamado este domingo a la participación en las elecciones generales que tienen lugar en esta jornada "porque la democracia se construye participando".

Así lo ha dicho cuando ha votado en el Colegio Nuestra Señora de las Angustias, donde ha manifesado que la de este 29N es "una cita con la democracia", a la que ha animado a toda la población a que participe y ejerza su derecho al voto con total normalidad.

"Recordemos que cuando la gente participa, cuando millones de personas hacen oír su voz, quien sale fortalecido sin lugar a dudas es nuestro sistema democrático. Que nadie se quede en casa. Hoy más que nunca la democracia se construye participando", ha dicho.

Por su parte, la también representante de Frente Amplio y candidata número dos de la coalición Senado de Progreso, Mari Carmen Pérez, ha ejercido su derecho al voto en el colegio público El Sauce de la localidad de Chauchina.