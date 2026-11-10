Frente Amplio presenta su candidatura para "transformar Granada desde la justicia social y la defensa del territorio" - FRENTE AMPLIO GRANADA

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio por Granada ha presentado este martes su candidatura al Congreso y Senado en las próximas elecciones generales del 29N, en un acto en el que ha expresado su compromiso con la provincia y con un proyecto político centrado en las personas, la ampliación de derechos y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía "para transformar Granada desde la justicia social y la defensa del territorio".

La coalición, integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y el Partido Verde, ha avanzado las principales propuestas de su programa electoral relacionadas con los principales retos de la provincia.

"Las medidas políticas para transformar Granada pasan por garantizar la vivienda asequible, la necesidad de crear empleo estable, la mejora de las infraestructuras, el fortalecimiento de los servicios públicos, la ampliación de los derechos sociales, la lucha contra la despoblación y el impulso de la cultura", señalan.

Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU y número dos en la lista Senado de Progreso, ha explicado que el espacio de confluencia de la candidatura que promueve la sociedad civil aspira a evitar que la derecha cope la representación mayoritaria en la Cámara Alta y a consolidar una alternativa comprometida con la defensa de lo público y los derechos sociales.

Pérez, que ha reconocido ser hija de inmigrantes y estar en política por su compromiso con lo público, ha denunciado que "la situación que se está viviendo con la inmigración no es aceptable".

Así, ha mantenido que "frente a los discursos de odio de la derecha y la ultraderecha que ponen en peligro los derechos conquistados y generan división, la justicia social y la política como herramienta para alcanzar acuerdos y cambiar la vida de la gente".

Ha recordado que el actual Gobierno en funciones "ha sido capaz de subir el salario mínimo interprofesional", y ha ha destacado la importancia de que el Frente Amplio esté integrado por "mujeres y hombres de todas las comarcas, personas que conocen de primera mano el territorio y sus demandas".

En el acto de presentación, Jesús Fernández, número uno de la candidatura al Congreso de los Diputados y miembro de la Coordinadora Provincial de IU, ha puesto el foco en la necesidad de mejorar las infraestructuras y la vertebración territorial de Granada con "el fortalecimiento de una red ferroviaria que conecte todas las comarcas, como la de Guadix-Baza-Lorca; la conexión ferroviaria con Motril, el impulso del corredor mediterráneo y la finalización de la variante de Loja".

"También queremos que las conducciones de Rules sean una realidad y que el proyecto científico IFMIF-DONES de Escúzar cuente con el respaldo necesario para generar empleo de calidad y desarrollo económico", ha precisado Fernández, quien ha subrayado la importancia de que Frente Amplio tenga una voz propia en el Congreso y el Senado.

El cabeza de lista por Granada ha recordado que la agenda programática de FA "sitúa a las personas en el centro de la acción política, con propuestas dirigidas a garantizar el acceso a una vivienda digna, regular su precio en las zonas tensionadas, reforzar la sanidad y la educación públicas,avanzar hacia una jornada laboral de 32 horas, garantizar pensiones dignas y promover un transporte público asequible".

"Nos quedan unos días de campaña muy duros, pero llevamos tiempo trabajando y demostrando que tanto gobernando como desde la oposición se pueden desarrollar políticas útiles", ha remarcado.

Por su parte, Paz Ortega, número dos de la candidatura y representante de Movimiento Sumar, se ha referido a la necesidad de proteger y ampliar los derechos sociales, especialmente en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

"Siguen existiendo importantes desigualdades en el reparto de los cuidados, la conciliación y el ámbito laboral y social, cuestiones que requieren políticas públicas decididas", ha argumentado.

Ortega también ha reclamado "blindar los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, una educación pública accesible para todas las familias con independencia de sus recursos económicos, con educación gratuita de cero a tres años, y unos cuidados dignos para las personas mayores". Desde su experiencia personal en el sector artístico, ha destacado igualmente "el papel de la cultura para desarrollar el pensamiento crítico y comprender el mundo".

Además de Jesús Fernández Martín y Paz Ortega Quiles, complementan la lista de Frente Amplio por Granada al Congreso de los Diputados Nabil Finsi Vílchez, María Jennifer García Moreno, Juan Manuel Sánchez García, Clara Morales Peláez y Pablo Manuel Melgarejo Cordón. Como suplentes figuran Gemma María González García, Francisco Eduardo Álvarez Navas-Parejo, Celia Villena De Francisco, Armando Moya Castilla y Patricia Lara Fernández.