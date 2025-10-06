La Fuente de las Batallas de Granada se convierte en epicentro de la fotografía con impacto social

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entorno de la Fuente de las Batallas, en el centro de Granada, ha acogido este lunes la inauguración oficial del Pa-ta-ta Festival de fotografía con impacto social, un encuentro que un año más convierte a la ciudad en punto de referencia para el arte de hacer fotos desde una perspectiva participativa y comprometida con la transformación social.

A la inauguración han asistido unas 250 personas, entre ellas responsables públicos y numerosos estudiantes de centros educativos que han participado en los proyectos del festival --como el denominado 'Energía de barrio'-, así como vecinos implicados en las distintas iniciativas comunitarias que forman parte de esta edición.

El ambiente ha reflejado el espíritu participativo y colaborativo que caracteriza al Pa-ta-ta Festival, que se celebra hasta el 12 de octubre con exposiciones, talleres, proyecciones y actividades en distintos puntos de la ciudad, según ha informado la organización en una nota de prensa.

El codirector del festival Cecilio Puertas Herrera ha destacado "la enorme implicación de la ciudadanía y de los centros educativos en esta edición", y ha animado a todo el mundo a sumarse a las actividades: "Queremos que la gente viva el festival, que participe en los talleres, visite las exposiciones y descubra cómo la fotografía puede ser una herramienta de transformación social".

Además, Puertas Herrera ha explicado que "la programación completa puede consultarse en la web del festival, 'www.pa-ta-ta.com', donde siguen abiertas las inscripciones para participar en las distintas propuestas".

Por parte del Ayuntamiento de la capital granadina, los concejales de Movilidad, Ana Agudo, y de Cultura, Juan Ramón Ferreira, han coincidido en subrayar "el compromiso unánime del Ayuntamiento con el Pa-ta-ta Festival como proyecto que impulsa la creatividad, la participación ciudadana y la proyección cultural de Granada".

Ambos representantes han señalado que "iniciativas como esta refuerzan el tejido cultural y social de la ciudad y contribuyen al objetivo común de situar a Granada como Capital Europea de la Cultura 2031".

Por último, la diputada provincial de Reto Demográfico, María Vera, ha señalado que "el apoyo de la Diputación de Granada no podía faltar en esta iniciativa que persigue, a través de la fotografía, impulsar la fijación de población a su territorio y poner en valor la historia de quienes han apostado por vivir en su pueblo".

En este sentido, Vera ha recalcado que "la institución provincial, que hace algo más de dos años creó una delegación propia de Reto Demográfico, viene trabajando con intensidad y de una manera muy transversal en programas contra la despoblación en la provincia, como son los de cheque bebé, Eco pueblo o promoción navideña, entre otros".