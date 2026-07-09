Fuente Obejuna (Córdoba) acoge el reconocimiento a 13 empresas por su compromiso con el turismo sostenible

Autoridades y responsables de la empresas reconocidas con los distintivos 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030'. - CIC BATÁ

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El Valle del Guadiato ha celebrado este jueves en la Casa Cardona de Fuente Obejuna (Córdoba) un acto de reconocimiento a 13 empresas y entidades de la comarca que han mostrado su compromiso con un modelo de turismo sostenible y responsable, a las que se han entregado los distintivos 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030', una iniciativa impulsada por CIC Batá, que cuenta con el apoyo de la Fundación 'la Caixa', y con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato y de la patronal Asempe Guadiato.

Los reconocimientos, según ha informado CIC Batá en una nota, acreditan el trabajo de estas organizaciones en favor de "un turismo que respeta el medio ambiente, promueve la responsabilidad social y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU".

Ha inaugurado el acto la alcaldesa de Fuente Obejuna, Luisa María Rodríguez, acompañada por el presidente de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, Pedro López, y por el presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, con la asistencia de representantes de ayuntamientos de municipios de esta comarca del Norte de Córdoba.

Las empresas reconocidas han completado un proceso de adhesión que incluye un diagnóstico elaborado con la herramienta Metas by WeODS, diseñada por la Universidad de Córdoba (UCO) dentro del proyecto WeODS, permitiendo conocer el grado de integración de la sostenibilidad en sus actividades e identificar oportunidades de mejora.

Además, estas iniciativas se incluirán en un mapa interactivo que facilitará su localización y promoción. Este instrumento responde a una realidad creciente en el sector turístico, la de que cada vez más viajeros valoran y eligen experiencias que promueven los ODS en sus distintas dimensiones ambiental, social y económica.

'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030' es un proyecto de tres años de duración. A partir de septiembre, con el inicio de la segunda anualidad del proyecto, las entidades adheridas accederán a contenidos formativos especializados en sostenibilidad.

En toda España, la Fundación 'la Caixa' respalda en esta convocatoria 64 proyectos, 14 de ellos en Andalucía, con una inversión cercana a los seis millones de euros, bajo el lema 'Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación', mientras que CIC Batá es una entidad andaluza del tercer sector con más de 30 años de trayectoria en proyectos de empleo, educación, comunicación y cooperación como herramientas para impulsar un desarrollo sostenible y equitativo.

(EUROPA PRESS)