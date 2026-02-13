El fuerte viento y la nula visibilidad obligan al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada

Archivo - Los operarios de Cetursa se afanan en la sustitución de poleas dañadas por el hielo en telecabinas y telesillas de la estación granadina. Archivo. - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada permanecerá cerrada este viernes debido a las condiciones meteorológicas adversas, concretamente por el fuerte viento que azota en todas las cotas y la nula visibilidad.

Así lo ha informado el recinto invernal a través de sus redes sociales tras dos jornadas consecutivas de cierre esta semana por las intensas lluvias derivadas del tren de borrascas que atraviesa Andalucía.

En los últimos 17 días, desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado, contando el cierre de este jueves, un total de doce jornadas.

La previsión es que a partir de este sábado empiecen a remitir y el recinto invernal pueda volver a coger ritmo tras días complicados en los que la meteorología adversa ha puesto a prueba la pericia de los operarios del recinto invernal.

LLUVIA ENGELANTE

Ejemplo de ello es la carga de hielo por lluvia engelante que ha dejado el temporal en los últimos días y que ha doblado la torre 23 del telesilla Laguna, dejando inutilizado el remonte previsiblemente para el resto de la temporada.

El macizo granadino no registraba un episodio de estas características desde febrero de 1989.

Otros remontes con el cable tractor fuera de la línea este pasado jueves eran el Zayas, con una torre afectada; el Monachil, con 15 torres afectadas y un número de balancines dañados aún sin determinar; el Stadium, con seis torres afectadas, en cuatro de las cuales ya ha sido recolocado, y el Virgen de las Nieves, con ocho torres afectadas.