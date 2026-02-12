La carga de hielo deja inutilizado un remonte en Sierra Nevada

Archivo - Operarios de Cetursa trabajan en esta imagen de archivo en poleas dañadas por el hielo - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha informado este jueves que la carga de hielo por lluvia engelante que ha dejado el temporal ha doblado la torre 23 del telesilla Laguna, dejando inutilizado el remonte previsiblemente para el resto de la temporada.

Así lo han indicado desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, en un mensaje difundido en redes sociales, consultado por Europa Press, el cual detalla que no se registraba un episodio de estas características desde febrero de 1989.

Entonces tres pilonas del telesilla Stadium --de otra tipología y material-- se doblaron por su base, así como la estación inferior del telesquí Borreguiles I.

El telesilla Laguna tiene ahora el cable fuera en buena parte de las pilonas, han detallado desde Cetursa Sierra Nevada.

Otros remontes con el cable tractor fuera de la línea son el Zayas, con una torre afectada; el Monachil, con 15 torres afectadas y un número de balancines dañados "aún sin eterminar"; el Stadium, con seis torres afectadas, en cuatro de las cuales ya ha sido recolocado, y el Virgen de las Nieves, con ocho torres afectadas.

REAPERTURA PREVISTA ESTE VIERNES

Tras dos jornadas consecutivas de cierre esta semana por las intensas lluvias, la estación, donde se trabaja en todos los frentes de la explotación, tiene prevista su reapertura este viernes con pistas y remontes en las zonas de Borreguiles, Río y Loma de Dílar, si bien advierte del "peligro extremo" que, en cualquier caso, supone el hielo fuera de pista.

Con una previsión meteorológica de cielos muy nubosos o cubiertos, y con visibilidad localmente reducida, así como precipitaciones moderadas y vientos fuertes, que podrán ser huracanados en cotas altas, se prevé una apertura de 33 kilómetros de pistas con nieve dura.

Se abrirían los telecabinas Al Ándalus y Borreguiles y los telesillas Parador, Emile Allais, Borreguiles I, Alhambra, Veleta, Jara y Loma de Dílar para acceder a ellas así como cuatro alfombras de iniciación.