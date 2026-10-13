La fundación Alejandro Rojas Marcos otorga el IV Premio 'Por un poder Andaluz' a Oskar Martín

El secretario general de UGT-A, Oskar Martín. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

A propuesta del Patronato de la Fundación Alejandro Rojas Marcos, el Jurado, constituido por los anteriores premiados -el rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, el historiador José Luis de Villar y el comunicador andalucista, Manu Sánchez-, ha otorgado el IV Premio 'Por un poder Andaluz' al secretario de UGT-A, Oskar Martín, que "siendo Euskadi su patria de origen asumió a Andalucía como su patria de adopción".

Según refiere la leyenda del galardón y a la que ha aludido el sindicato en una nota de prensa, Oskar Martín, "es andalucista confeso, sindicalista militante y está profundamente comprometido con la lucha de clases, en pro del empoderamiento de Andalucía, defendiendo los derechos de la clase trabajadora".

La Fundación le reconoce que "su potente espiritualidad le hace actuar siempre con empatía, ponderación y altura de miras". Y entiende "encomiable la actitud y el esfuerzo, en favor del diálogo y del pacto entre fuerzas políticas, sociales y económicas, para que prioricen los fines sobre los medios y el beneficio común sobre el propio, abriendo así importantes posibilidades para el futuro de Andalucía".

El acto de entrega del galardón tendrá lugar en la sede de UGT Andalucía, el próximo viernes 16 de octubre, a las 12 del mediodía. Está prevista la participación en el acto de los representantes de las instituciones protagonistas del Diálogo y de la Concertación Social de Andalucía: la Secretaria General de CCOO, Nuria López, el Presidente de la CEA, Javier González de Lara, el Secretario General de UGT España, Pepe Álvarez, y el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

La Fundación Alejandro Rojas Marcos tiene como fin "promover un poder andaluz, que facilite el progreso moral, cultural, social y económico de Andalucía". Por ello, su Patronato ha instituido el Premio 'Por un poder andaluz', como reconocimiento de acciones generadoras de ese poder, entendido como la energía del Pueblo Andaluz, que afirma su identidad y fortalece su entidad, para potenciar su conciencia y promover su progreso.

El premio 'Por un poder andaluz' se creó en 2020 para distinguir a aquellas personas y entidades que realicen alguna acción que "empodere al pueblo andaluz". Su primera edición se celebró en 2022, año en el que fue concedido a la Universidad de Almería por acoger el archivo histórico del Partido Andalucista, "por su custodia y puesta en valor, iniciativa del que era por aquel entonces decano de la Facultad de Humanidades, el catedrático Manuel López".

"El Patronato consideró que tal actuación es generadora de poder andaluz al reconocer el valor histórico de la documentación que da testimonio del medio siglo de actividad del hasta ahora único partido político andaluz con presencia parlamentaria en Andalucía, España y Europa", ha subrayado el comunicado.

En su II edición, en 2023, el Premio recayó en el Doctor José Luis de Villar, profesor de Derecho Constitucional, historiador y autor de numerosos libros. Reconocimiento que se argumentó, a juicio del sindicato, "por su dedicación a la investigación, publicación y divulgación de todo lo relativo a la conquista de la autonomía de Andalucía por el pueblo andaluz, subrayando el papel que en ella tuvo el Partido Andalucista (1965-195), lo que hasta el momento presente había permanecido sorprendentemente oculto".

El citado comunicado ha subrayado además que la Fundación "entendió que esa intensa y prolongada actuación de José Luis de Villar es generadora de Poder Andaluz en cuanto ofrece claves fundamentales para el conocimiento histórico y, por ello, abre potentes posibilidades para el futuro de Andalucía".

En la III edición, la de 2025, la Fundación otorgó el Premio al comunicador Manu Sánchez, "por su intensa y permanente actividad humana y profesional en defensa de lo andaluz en el más pleno y riguroso sentido de forma artística, pedagógica, provocadora, denunciadora y rebelde, promoviendo conciencia y orgullo en el pueblo andaluz. Y todo ello con una alegría contagiosa, llena de tiernas sonrisas, nobles risas y explosivas carcajadas".

Así, la Fundación "consideró que esa brillante actividad, que ha conseguido el sorprendente aplauso general de la sociedad civil, es generadora de Poder Andaluz, en cuanto crea conciencia unitaria de pueblo, que activa la voluntad colectiva en favor del bienestar cultural, social, político y económico de Andalucía".