Fundación 'la Caixa' beca a nueve estudiantes andaluces para cursar estudios de posgrado en el extranjero

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes de España han presidido la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', otorgadas a los 120 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2021 de los cuales nueve son estudiantes andaluces.

La entidad ha explicado a través de un comunicado que se trata de la 40 edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades del mundo. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé.

"La mejora de la educación es la base de todo. Es el único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión. Por eso, llevamos ya 40 años impulsando este programa de becas, con el que queremos dar la oportunidad a los estudiantes e investigadores con más potencial de acceder a las mejores universidades y centros de investigación del mundo", ha remarcado Fainé.

En representación del colectivo de exbecarios de la Fundación 'la Caixa', la responsable de la Campaña Mundial Contra el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Vânia de la Fuente-Núñez, se ha dirigido a los asistentes, destacando que esta beca "es mucho más que un apoyo económico para impulsar el conocimiento y saciar la curiosidad individual".

Ha añadido que "esta beca y el apoyo de la Fundación 'la Caixa' no se acaban con el fin del posgrado, os acompañarán siempre. El éxito no nace en el vacío". "Todos somos interdependientes y lo más importante que recibís hoy es una plataforma de acompañamiento inigualable que seguirá con vosotros a lo largo de vuestra trayectoria" ha asegurado De la Fuente-Núñez, que cursó en 2013 un Máster en Filosofía, Política y Economía de la Salud en la University College London con una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa'.

La ceremonia de entrega de las becas de posgrado ha vuelto a celebrarse este año tras dos ediciones en las que tuvo que suspenderse por culpa de la pandemia. La concesión de las becas, sin embargo, no se detuvo en este periodo y, en 2021, el programa cumple 40 ediciones de impulso ininterrumpido a la formación y a la investigación.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS NUEVOS BECARIOS

De las 120 becas concedidas, 68 becas son para estudiar en Europa y 52 becas son para estudiar en América del Norte. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (47) y Reino Unido (34).

Los becarios de la promoción del año 2021 provienen de 29 provincias españolas, dos portuguesas y cinco de otros países extranjeros. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (29), Valencia (seis), Gipuzkoa (cuatro) y Girona (cuatro).

La edad media de los becarios es de 24,7 años (en el momento de recibir la beca) y entre ellos hay 71 hombres (59%) y 49 mujeres (41%).

JÓVENES "BRILLANTES" EN MÚLTIPLES DISCIPLINAS

A esta edición de las becas de la Fundación 'la Caixa' para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.325 estudiantes y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de 'peer review' (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares), y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación 'la Caixa' en la consecución de admisiones en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son: Imperial College London (nueve), London School of Economics and Political Science (siete), Universidad de Columbia (siete), Massachusetts Institute of Technology (seis), ETH Zürich (seis), Universidad de Oxford (cinco) y Universidad de Cambridge (cuatro).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (22), las ciencias económicas y empresariales (nueve), las relaciones internacionales (siete), las ciencias físicas (seis), las ciencias médicas y de la salud (seis), el derecho (seis) y la música (seis)

NUEVE ESTUDIANTES ANDALUCES

Isabel Carmona Quiles cursa un ciclo de especialización en flauta travesera en el Conservatorio de Estrasburgo (Francia). Graduada en Piano por el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, ha ampliado su formación musical en la Haute École de Musique de Ginebra (Suiza) y en la Universität Mozarteum Salzburg (Austria), donde realizó sendos máster.

Profesionalmente, debutó como solista a los 15 años y ha recibido números premios. En orquesta, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca, la Orquesta Barroca del Festival Internacional de Granada, la Suisse Romande (Ginebra), la Neue Philharmonie München (Múnich), la Wiener Jeneusse Orcherter (Viena), la Female Symphonic Orchestra Austria y la Philahrmonie Salzburg (Salzburgo), la Junge Norddeutsche Philharmonie (Hamburgo) y la Orchestra di Roma (Roma), entre otras.

José Francisco Carreño Martínez cursa un máster en Biología Computacional y Bioinformática en la ETH Zürich (Suiza) donde desarrolla sus conocimientos en los ámbitos de la bioinformática, la estadística, el aprendizaje automático y las matemáticas. Graduado en Ingeniería Biomédica por la Universidad Carlos III de Madrid, ha ampliado su formación en el Georgia Institute of Technology (Estados Unidos), donde se especializó en bioinformática e inteligencia artificial, en el Centro de Investigación del Instituto Cajal, y en el departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Carlos III.

De otro lado, Juan García Bonilla cursa un máster en Ingeniería Aeroespacial en la Delft University of Technology (Países Bajos). Graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Carlos III de Madrid, ha ampliado su formación en el Georgia Institute of Technology (Estados Unidos). Durante su último curso universitario realizó una investigación sobre la optimización de trayectorias y modelos gravitatorios de cuerpos pequeños, que presentó en el Congreso Internacional de Astronáutica en Dubái, además de publicar un artículo en las actas del congreso y otro para el Instituto Europeo de Política Espacial.

María Jesús Grueso Alcántara cursa máster en Neurociencia en la Universidad de Bonn (Alemania). Es graduada en Biomedicina Básica y Experimental por la Universidad de Sevilla.

Leyre Marín Arraiza cursa un doctorado en Mecanismos Moleculares de la Enfermedad en la Universidad de Copenhague-CPR de la NNF (Dinamarca). Graduada en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Madrid, ha ampliado su formación en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), y en la Universidad de Copenhague, donde cursó un máster en Biología Humana en la Universidad de Copenhague, la estructura y la funcionalidad de los sistemas de inyección extracelular. Actualmente trabaja de asistenta de investigación en el CPR de la NNF.

Por último, Belén Paula Martínez González cursa un máster en Migración, Relaciones Étnicas y Multiculturalismo en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Graduada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha ampliado su formación en el Juniata College (Estados Unidos) y en el Sciences Po (Francia).