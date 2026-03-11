Fundación Caja Rural Granada acoge un concierto gratuito titulado 'Compositoras frente al canon'

'Compositoras Frente Al Canon' - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Granada ha programado el concierto 'Compositoras frente al canon', un evento que tendrá lugar el próximo viernes, 13 de marzo, a las 20,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo en el auditorio de esta entidad financiera, que ha resaltado que reafirma de este modo su compromiso con la cultura.

El recital, organizado por la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, con la colaboración de la entidad, tiene como objetivo "poner en valor la figura de grandes compositoras históricamente relegadas y acercar al público la excelencia musical de jóvenes intérpretes formados en la prestigiosa Academia de Estudios Orquestales".

El programa incluye obras de Beethoven, Schumann, Paganini y Clara Wieck-Schumann, interpretadas por las jóvenes músicas Lucía Sánchez Serrano (violín) y María Fuentes Gálvez (piano), ambas con una brillante trayectoria académica y artística.

El acto contará además con una charla divulgativa titulada 'Compositoras frente al canon' y un BioClassics de Clara Schumann a cargo de la cantante, compositora y divulgadora musical Sheila Blanco, reconocida por su labor de difusión de la historia de la música desde una perspectiva contemporánea y educativa.

La Fundación Caja Rural Granada, a través de su programación cultural, continúa impulsando iniciativas que fomentan la formación, el acceso a la cultura y la promoción del talento joven, manteniendo su compromiso con el desarrollo social y cultural de la provincia.

La Junta de Andalucía constituyó la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said en 2004, proyecto que surge de la colaboración con el músico argentino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. Sus objetivos principales son promover la educación musical como parte de la formación integral de niños, niñas y jóvenes en Andalucía y Oriente Próximo, y fomentar el espíritu de paz, diálogo y reconciliación a través de la música. Las principales iniciativas de la Fundación incluyen la Academia de Estudios Orquestales y dos proyectos de educación musical en Andalucía y en Palestina.

Este proyecto de la Fundación Barenboim-Said ofrece a jóvenes músicos formación de excelencia en la interpretación del repertorio instrumental. Su objetivo es el perfeccionamiento técnico y artístico del alumnado, desarrollando sus capacidades al máximo nivel y preparándolo para su incorporación al mundo profesional.

Los cursos mensuales de la Academia se complementan con talleres, conciertos y clases magistrales. El profesorado está integrado por reconocidos solistas e intérpretes de las principales orquestas nacionales y europeas: Filarmónica y Staatskapelle de Berlín (Alemania), la también alemana Orqesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Orquesta Nacional de España o Concertgebouw de Ámsterdam (Holanda), entre otras.