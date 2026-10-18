La Fundación Centra publica este lunes su primer Barómetro Andaluz con estimación de voto tras las elecciones del 17M

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, publicará este lunes, 19 de octubre, una nueva edición trimestral de su Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, que será la primera con datos de estimación de voto que se difunde tras la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A revalidó victoria, pero en esta ocasión sin mayoría absoluta, lo que le llevó a suscribir un acuerdo con Vox para gobernar en coalición en esta legislatura.

Según ha informado la Fundación Centra, el contenido de esta nueva edición del Barómetro Andaluz, que incluirá datos de estimación de voto, se publicará a partir de las 8,00 horas de este lunes en su página web ('www.centrodeestudiosandaluces.es').

Con posterioridad a las últimas elecciones al Parlamento autonómico, la Fundación Centra publicó un Barómetro Andaluz el 27 de julio, si bien en esa ocasión no incluyó datos de estimación de voto por el poco tiempo que había transcurrido desde aquellos comicios del 17 de mayo.

De esta manera, y dejando al margen la encuesta preelectoral que el organismo publicó con la campaña de las andaluzas del 17M ya iniciada, el pasado mes de mayo, hay que remontarse al 14 de abril de este año para dar con la última fecha hasta ahora en la que la Fundación Centra divulgó un Barómetro Andaluz con estimación de voto.

En aquella ocasión, el sondeo pronosticó que el PP-A podría ganar las elecciones andaluzas con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados al concentrar el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, del que se auguraba que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

El barómetro, realizado a partir de una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, pronosticaba igualmente que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

El mismo sondeo vaticinaba que Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios --1,7 puntos más que en 2022--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

EL PP-A SE QUEDÓ EL 17M A DOS ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

Finalmente, en las elecciones del 17 de mayo de 2026, el PP-A venció con un 41,5% de votos que le valieron 53 escaños en la Cámara autonómica, dos menos de los 55 que conceden una mayoría absoluta como la que sí habían conseguido los 'populares' en la anterior cita con las urnas del 19 de junio de 2022, cuando dicha formación obtuvo 58 diputados.

Por su parte, el PSOE-A liderado por María Jesús Montero repitió como segunda fuerza más votada con el 22,7 por ciento de los votos válidos contabilizados, si bien perdió dos escaños respecto a las elecciones de 2022, hasta quedarse con 28, una cifra que equivalía a su peor resultado en unas elecciones andaluzas.

Vox, con casi el 14% de los votos, volvió a ser la tercera formación más votada y ganó un escaño respecto a las anteriores elecciones, logrando así 15.

En el ámbito de la izquierda, Adelante Andalucía se situó por delante de la coalición Por Andalucía como cuarta fuerza más votada, al concentrar el 9,6% de los votos, lo que le proporcionó ocho diputados, una representación que cuadriplicaba la obtenida en 2022.

Finalmente, la coalición Por Andalucía liderada como candidato a la Junta por Antonio Maíllo y conformada por IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda, repitió el número de escaños de la cita de cuatro años antes, es decir, cinco, tras lograr el 6,3 por ciento de los votos.

Desde la Fundación Centra reivindican que el Barómetro Andaluz es la única iniciativa de estudio y de medición sistemática de la opinión pública en la comunidad autónoma andaluza sobre temas de interés social, económico y político, y está auditado y visado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

De periodicidad trimestral, permite "conocer la opinión de la población andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y "posibilita la evaluación continuada de la percepción y la valoración sobre determinados indicadores sociopolíticos para un periodo determinado, a la par que ofrece una amplia información social y demográfica para su análisis".