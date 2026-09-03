Fundación Endesa abre convocatoria para la VIII edición de RetoTech que impulsa el desarrollo tecnológico de estudiantes

Fundación Endesa lanza la XII edición de 'RetoTech', el gran reto de innovación y tecnología para jóvenes - ENDESA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha abierto la convocatoria para la octava edición de RetoTech en Andalucía, el proyecto educativo de referencia en innovación y tecnología que busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM --enseñanzas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas-- a los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria.

Con este proyecto, Fundación Endesa ha reforzado su compromiso con una educación "innovadora y de calidad", dotando a los jóvenes con las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para "afrontar los desafíos de un futuro marcado por la innovación, el progreso tecnológico y una transición energética justa y sostenible", según ha explicado la entidad en una nota.

Así, RetoTech ha retado a alumnos y profesores de centros escolares de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid a desarrollar proyectos tecnológicos basados en programación, robótica e impresión 3D, aplicados a la resolución de necesidades reales de su entorno. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de BQ Educación y de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas participantes.

Para ello, según ha detallado la Fundación, los centros participantes recibirán kits tecnológicos que les permitirán empezar a trabajar en sus propuestas; asimismo los docentes participantes contarán con formación semipresencial en las áreas clave del programa: emprendimiento tecnológico, robótica y programación.

Desde su lanzamiento nacional en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España. A lo largo de su trayectoria, ha involucrado a más de 1.680 centros educativos, más de 70.700 alumnos y más de 5.800 profesores. De ellos, más de 16.630 alumnos de 394 centros son de Andalucía.

Más allá de las cifras, ha indicado que el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, "fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad del alumnado".

Cada edición, desde la primera celebrada en Andalucía en 2019, la participación de centros escolares andaluces ha ido creciendo en cada provincia. Además, la Fundación Endesa ha anunciado que otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales que tendrán lugar en cada comunidad autónoma al finalizar el curso escolar 2026-2027.

Tres de ellos corresponden a los Premios Fundación Endesa, elegidos por un jurado de Endesa y dotados con licencias de acceso a los itinerarios de aprendizaje tecnológico de Bitbloq.

Además, se concederán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D, y se elegirán por los profesores asistentes a los festivales.

En la evaluación de las propuestas se valorará su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto y la integración de la IA en la propuesta.

INSCRIPCIONES

Los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura desde el 3 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre a través de la página web de Fundación Endesa, donde también se publicará el listado de los colegios seleccionados el día 13 de octubre.

Cada centro deberá completar el formulario de inscripción y adjuntar un vídeo, de un máximo de cinco minutos, en el que docentes y alumnos expongan su motivación para participar y expliquen cómo planean aplicar la innovación y la creatividad en el aula para dar solución a un reto real.