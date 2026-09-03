Airbus pide una pausa en la mediación para analizar el conflicto e invita a todos los sindicatos a negociar

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha solicitado una pausa en la actual mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para analizar el conflicto laboral y ha invitado a todos los sindicatos a participar en la negociación, buscando alcanzar toda la representación legal de trabajadores.

Así lo han confirmado fuentes del fabricante a Europa Press, después de que ayer anunciara el cierre de la mesa de negociación con los representantes convocantes de la huelga, CGT, UGT y ÚTIL, y continuara en un segundo cauce con el resto de sindicatos no vinculados a la movilizaciones, es decir, CCOO, SIPA y ATP.

Este jueves tenía lugar una nueva reunión de mediación en el contexto de la mesa restante, en la que fuentes sindicales afirmaron que Airbus presentaría una nueva oferta.

Las claves económicas de la actual propuesta encima de la mesa, presentada la semana pasada, se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

La compañía reiteró el miércoles en un comunicado su compromiso con la negociación y la consecución de la "paz social" para superar el conflicto actual en sus plantas españolas.

Asimismo, la dirección subrayó que su prioridad estratégica sigue siendo preservar "la estabilidad de la compañía", velar por el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, y asegurar el futuro de su actividad industrial y de su peso dentro de la estructura global de Airbus.

Para la empresa, la duración del conflicto con la convocatoria ya de dos huelgas desde julio ha provocado una situación "crítica" para el negocio. También reconoció recientemente que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se pronunció el martes al mostrarse "preocupado" por la situación al advertir de que está en juego el futuro del sector en España: "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años".

En su intervención, además, avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, Jordi Hereu, en caso de que el conflicto no avance, además de reclamar celeridad para resolver el conflicto "cuanto antes".

LA HUELGA CONTINÚA TRAS LA VOTACIÓN DE APOYO EL LUNES

Este pasado lunes, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron no suspender los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.

Asimismo, los trabajadores en Albacete y Cádiz no votaron, pero afirmaron que se unirían al resultado de la mayoría, mientras que Illescas (Toledo) ya votó el pasado 28 de agosto para pausar la movilización.