La Fundación Endesa lanza la II convocatoria de ayudas para impulsar proyectos innovadores de emprendimiento verde. - FUNDACION ENDESA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa lanza la II convocatoria de ayudas para proyectos de emprendimiento verde en España, una iniciativa destinada a respaldar propuestas innovadoras que contribuyan a generar empleo en actividades vinculadas a la economía verde, y que responde al propósito de la Fundación Endesa de impulsar una transición energética justa y sostenible.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 90.000 euros, que se entregarán entre dos proyectos seleccionados, cada uno de ellos recibirá una ayuda de 45.000 euros para su ejecución, tal como ha detallado la Fundación en una nota. Se dirige tanto a iniciativas que pongan en marcha nuevas actividades o líneas de trabajo como de reciente creación, con un máximo de dos años de antigüedad si ya están en marcha, para que tengan el carácter de emprendimiento, así como de ampliación, reorientación o diversificación de actividades ya existentes.

Pueden participar entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España que tengan propuestas orientadas a la creación de empleo mediante iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía verde. Se considerarán en esta convocatoria las iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía verde y que generen empleo en ámbitos como la movilidad sostenible, la economía circular, la reducción de emisiones, la eficiencia energética, las energías renovables, las tecnologías limpias, la construcción sostenible, la gestión del agua, la agricultura, ganadería, silvicultura y gestión forestal sostenibles, la gestión y valorización de residuos así, como cualesquiera otras actuaciones que contribuyan al desarrollo sostenible y una transición energética justa.

También podrán participar proyectos en los que la entidad solicitante apoye, impulse y acompañe a emprendedores en el desarrollo de iniciativas en estos ámbitos. Se seleccionarán dos proyectos de entre todos los que se presenten, que recibirán una ayuda de 45.000 euros cada uno destinada íntegramente a su desarrollo y ejecución, de acuerdo con las bases legales de la convocatoria.

Las candidaturas podrán presentarse a partir del 16 de noviembre de 2026 (15:00h) hasta el 18 de diciembre de 2026 (15,00 horas) a través de esta página en la web de Fundación Endesa, que será habilitada el propio día 16. Toda la información relativa a los requisitos, calendario, bases legales y procedimiento puede consultarse en la página oficial de la Fundación, donde también se ha habilitado un formulario para recibir recordatorios de apertura de convocatoria y actualizaciones sobre el proceso.

Los proyectos de Fundación Eveho, Fundación Inclusión y Apoyo Aprocor, y Fundación Engrunes, fueron seleccionados ganadores en la I Convocatoria de ayudas para proyectos de Emprendimiento Verde en España por su capacidad para impulsar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y modelos sostenibles con impacto social.

Aetes, de Fundación Eveho, se dirige a la formación y empleabilidad de jóvenes vulnerables en aerotermia y climatización eficiente; Hilando Circular, de Aprocor, reacondiciona prendas y genera empleo para personas con discapacidad intelectual; y Circular Endesa, de Fundación Engrunes, fomenta la inserción laboral de personas vulnerables mediante la reutilización y el reciclaje de residuos.