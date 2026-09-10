La Fundación Endesa lanza una nueva edición de formación online en energía y uso responsable entre estudiantes andaluces

Desde el lanzamiento de Endesa Educa Digital en 2019, 33.386 alumnos de 501 colegios andaluces ya han mejorado sus conocimientos energéticos y más de 580 docentes los han acompañado durante el proceso. - FUNDACION ENDESA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa lanza una nueva edición de Endesa Educa Digital, una plataforma online y gratuita con la que busca acercar el mundo de la energía y su uso responsable a estudiantes de 3º y 4º de Primaria de colegios de toda Andalucía "de forma práctica, fácil y divertida", combinando recursos digitales con actividades y experiencias para desarrollar en el aula mientras se divierten.

"Endesa Educa Digital tiene una misión: difundir los conocimientos sobre el mundo energético entre los más jóvenes, y se enmarca en el propósito de Fundación Endesa de contribuir a una transición energética justa y sostenible, acercando a las nuevas generaciones la energía y fomentando una mayor conciencia sobre su uso responsable y eficiente", ha explicado el organismo en una nota de prensa.

Para ello, el programa entregará un kit de experimentación a los primeros 1.500 docentes que se inscriban, el cual incluye materiales como turbinas, baterías y troquelados de cartón, entre otros, que podrán montar en clase y permitirán a los alumnos completar en el aula las dos misiones que se les propone: una centrada en las energías renovables y otra en la movilidad sostenible. Además, la iniciativa promueve el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de comunicación, pensamiento crítico y competencias cívicas.

Todos los colegios inscritos tendrán la oportunidad de participar en un concurso, cuyo premio es de 2.000 euros y estará destinado a la mejora del equipamiento o la infraestructura eléctrica del centro educativo. Asimismo, el alumnado participante del centro ganador disfrutará de una experiencia educativa en el aula, guiada por un experto, que se realizará antes de finalizar el curso académico.

Desde el lanzamiento de Endesa Educa Digital en 2019, 33.386 alumnos de 501 colegios andaluces ya han mejorado sus conocimientos energéticos y más de 580 docentes los han acompañado durante el proceso. Esta plataforma es parte del proyecto educativo Endesa Educa, con el que Fundación Endesa lleva más de 25 años enseñando sobre el mundo de la energía y fomentando el ahorro energético en las aulas de toda España.

El proyecto cuenta además con distintas iniciativas educativas, como los Premios Endesa Educa, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, que reconocen el compromiso de estudiantes y centros educativos de toda España con la transición energética y el desarrollo de soluciones sostenibles.

Asimismo, el programa pone a disposición en su web una amplia variedad de recursos didácticos gratuitos, para que el aprendizaje pueda continuar tanto en el aula como desde casa. También imparte talleres presenciales en los colegios y ofrece a estudiantes y profesores la posibilidad de visitar las instalaciones de energía renovable de Endesa.