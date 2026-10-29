Fundación Labme impulsa en Coria del Río (Sevilla) una nueva etapa de cooperación entre Andalucía y Azores. - FUNDACIÓN LAMBE

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Fundación Labme ha celebrado en Coria del Río el segundo Encuentro de Cooperación Iberoamericano de Innovación Social Andalucía-Azores, una jornada que ha reunido este pasado miércoles a representantes institucionales, universitarios, empresariales y sociales de ambos territorios para avanzar en el desarrollo de iniciativas conjuntas de innovación social, cooperación económica y desarrollo territorial.

El encuentro, impulsado por Fundación Labme y coorganizado institucionalmente por el Ayuntamiento de Coria del Río, con la colaboración de Fundación Caja Rural del Sur, constituye una nueva etapa del proceso de cooperación iniciado en octubre de 2025 en Lagoa (Azores), orientado a conectar las capacidades de diferentes territorios y transformarlas en proyectos compartidos con resultados sociales y económicos medibles.

La apertura institucional ha contado con la participación del alcalde de Coria del Río, Modesto González; la vereadora de la Câmara Municipal de Lagoa, Albertina Oliveira; y la presidenta de Fundación Labme, Sol Barbado.

La jornada ha permitido reforzar las relaciones entre Andalucía y Azores, situando la colaboración entre administraciones públicas, universidades, empresas y entidades sociales como un instrumento para generar nuevas oportunidades de desarrollo, impulsar el emprendimiento y mejorar la calidad de vida de las personas.

FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ANDALUCÍA Y AZORES

El Encuentro ha culminado con la firma de un convenio de cooperación entre Fundación Labme, el Ayuntamiento de Coria del Río y la Câmara Municipal de Lagoa, que refuerza el compromiso de las tres entidades con el desarrollo de iniciativas conjuntas de innovación social y cooperación territorial.

De este modo, la formalización de este acuerdo supone un nuevo avance en el proceso iniciado en Lagoa en octubre de 2025 y consolida un marco de colaboración institucional para impulsar la transferencia de conocimiento, la identificación de oportunidades compartidas y el desarrollo de proyectos con impacto social y económico.

Además, el convenio representa un paso significativo para dar continuidad al trabajo desarrollado durante el Encuentro y favorecer que las propuestas identificadas puedan avanzar hacia iniciativas concretas de cooperación entre ambos territorios.

Asimismo, el encuentro se ha desarrollado mediante cuatro mesas de trabajo simultáneas, organizadas a partir de una metodología participativa orientada a la transferencia de conocimiento, la identificación de oportunidades y la definición de posibles proyectos piloto.

Concretamente, las sesiones han abordado cuatro ámbitos estratégicos: innovación y emprendimiento social; turismo sostenible y economía circular; juventud, bienestar y cooperación institucional; y modelos de financiación y alianzas europeas.

En materia de innovación y emprendimiento social, los trabajos se han centrado en las oportunidades de colaboración entre universidades, empresas e instituciones para favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales, el desarrollo del talento, la formación y el empleo.

Por otra parte, el turismo sostenible y la economía circular han constituido otro de los ejes de la jornada, con especial atención al aprovechamiento responsable de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, el desarrollo de experiencias turísticas inclusivas y la generación de nuevas oportunidades económicas vinculadas a los territorios.

La cooperación en juventud, bienestar e inclusión social ha permitido abordar desafíos compartidos relacionados con la empleabilidad juvenil, la participación comunitaria, la atención a colectivos vulnerables y el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la cohesión social.

Por último, se han analizado modelos de financiación y colaboración institucional y empresarial que puedan facilitar la puesta en marcha de proyectos conjuntos, prestando especial atención a las oportunidades que ofrecen los programas europeos y a la incorporación de sistemas de medición del impacto social y económico.

DE LAGOA A CORIA DEL RÍO: UNA COOPERACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

La celebración de esta segunda edición responde a la estrategia de Fundación Labme de consolidar un modelo de cooperación territorial que permita avanzar desde el intercambio de experiencias hacia la aplicación práctica del conocimiento y el desarrollo de iniciativas compartidas.

El primer Encuentro, celebrado el 30 de octubre de 2025 en Lagoa (Azores), permitió identificar oportunidades de colaboración en ámbitos como el emprendimiento social, el turismo sostenible, el bienestar, la transferencia de conocimiento y la financiación de proyectos.

De esta manera, la jornada de Coria del Río ha dado continuidad a este proceso, incorporando las capacidades de instituciones, universidades, empresas y agentes sociales y económicos de ambos territorios para explorar iniciativas susceptibles de desarrollarse inicialmente en Coria del Río y Lagoa, con posibilidades de adaptación a otros municipios.

No obstante, este planteamiento sitúa a los territorios como espacios de aplicación del conocimiento y de experimentación de nuevas soluciones, favoreciendo que la cooperación institucional se traduzca en oportunidades de desarrollo económico y social.

Uno de los elementos centrales del modelo impulsado por Fundación Labme es la incorporación de mecanismos de seguimiento que permitan dar continuidad a las propuestas surgidas de los Encuentros.

Tras la jornada, Fundación Labme elaborará un informe de resultados que recogerá las principales conclusiones, las oportunidades de colaboración identificadas y las propuestas prioritarias de cada mesa de trabajo.

A partir de este documento se avanzará en la definición de posibles proyectos piloto, la identificación de entidades participantes, el establecimiento de alianzas y la búsqueda de instrumentos de financiación para facilitar su desarrollo.

Además, el proceso incorporará indicadores de impacto social, económico y territorial, tomando como referencia la metodología Comgo utilizada por Fundación Labme, con el objetivo de evaluar los resultados de las iniciativas y favorecer su mejora y transferencia a otros territorios. Así, los Encuentros se configuran como espacios de trabajo y cooperación con continuidad, vinculados al desarrollo de proyectos y a la generación de resultados evaluables.

UNA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN CON PROYECCIÓN IBEROAMERICANA

El Encuentro Andalucía-Azores forma parte de una agenda más amplia de cooperación iberoamericana promovida por Fundación Labme para conectar instituciones, universidades, empresas y entidades sociales de España, Portugal y Latinoamérica.

Esta estrategia busca aprovechar las capacidades y experiencias de distintos territorios para impulsar proyectos compartidos, generar oportunidades de colaboración económica y empresarial y favorecer la transferencia de soluciones innovadoras.

Asimismo, la próxima cita de esta agenda tendrá lugar el 10 de diciembre de 2026 en Comodoro Rivadavia (Argentina), con la celebración del Encuentro de Cooperación Iberoamericano de Innovación Social Patagonia-Andalucía, que permitirá ampliar las conexiones territoriales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Por último, con la celebración del Encuentro Andalucía-Azores en Coria del Río, Fundación Labme continúa avanzando en la consolidación de un modelo de cooperación iberoamericana que conecta conocimiento, instituciones y tejido empresarial para impulsar iniciativas sostenibles, fortalecer las capacidades locales y generar impacto social y económico en los territorios.