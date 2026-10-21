La Fundación Minería y Vida entrega sus III Premios Nacionales para reconocer las mejores prácticas del sector. - FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Minería y Vida, que agrupa a las principales organizaciones del sector de las materias primas minerales, ha celebrado este miércoles el acto de entrega de los III Premios Nacionales Minería y Vida, con los que reconoce proyectos, entidades y profesionales que contribuyen a avanzar hacia una actividad minera cada vez "más sostenible, segura, innovadora y comprometida con la sociedad".

Según ha informado la Fundación Minería y Vida en una nota, la ceremonia ha tenido lugar en el marco de la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH), encuentro en el que la Fundación participa un año más con diferentes iniciativas de divulgación y sensibilización. Así, Terresis (Magnesitas Navarras) ha recibido el Primer Premio de Gestión Medioambiental; Arids García, el Primer Premio de Gestión Social; y Leonarditas de Aragón (Grupo Samca), el Primer Premio de Valor Añadido a la Sociedad.

Estos tres reconocimientos se suman a los obtenidos por las mismas candidaturas en sus respectivas subcategorías: Terresis (Magnesitas Navarras) ha sido distinguida ex aequo en Restauración Gran Empresa; Arids García, en Imagen y Comunicación de la empresa sostenible PYME; y Leonarditas de Aragón (Grupo Samca), en Valor Añadido a la Sociedad Gran Empresa.

La entrega ha estado presidida por el director general de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo García-Pintos y el secretario general de la Fundación Minería y Vida, César Luaces.

En esta línea, Portillo ha señalado que "es de justicia reconocer cuando las cosas se hacen bien y conseguir que tanto el propio sector como la sociedad conozcan el valor de la actividad minera y las excelentes iniciativas que se están desarrollando para revertir beneficios en la sociedad y avanzar juntos en la construcción de un mundo mejor". Además, ha destacado "el amplio espectro y alcance de las iniciativas presentadas y la importancia de que estos premios permitan conocer los avances que se están produciendo en sus tres grandes ámbitos".

Asimismo, ha indicado que "es fundamental para que la sociedad comprenda mejor qué es la minería y qué se está haciendo desde el sector minero". Por eso, ha felicitado a la Fundación por "el acierto en la configuración de las distintas categorías de estos premios", ha añadido Portillo.

"Después de tres ediciones, estos premios nos están permitiendo comprobar el enorme nivel de los proyectos que se están desarrollando en el sector de las materias primas minerales.

Hay iniciativas realmente buenas, innovadoras y con un impacto ambiental y social muy positivo que, muchas veces, no se conocen fuera de su entorno más cercano.

Precisamente, "uno de los objetivos de estos premios es ayudar a darles visibilidad, reconocer el trabajo que hay detrás y conseguir que esas buenas prácticas se conozcan y puedan servir también de referencia para el conjunto del sector", ha señalado el secretario general de la Fundación Minería y Vida.

PREMIOS NACIONALES MINERÍA Y VIDA

Los Premios Nacionales Minería y Vida tienen como objetivo promover una correcta gestión de los aspectos que integran el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social --incluyendo la prevención de riesgos laborales-- y económica, así como fomentar entre empresas, organizaciones y profesionales el compromiso con el entorno social y con las generaciones futuras.

En esta tercera edición, 20 candidaturas han resultado premiadas, con un total de 23 reconocimientos, obteniendo tres candidaturas, además del premio correspondiente a su subcategoría, el máximo reconocimiento dentro de uno de los tres grandes pilares de los galardones: Gestión Medioambiental, Gestión Social y Valor Añadido a la Sociedad.

Los premios han contado con un jurado independiente, presidido por Jesús Portillo García-Pintos, e integrado por representantes de la Administración central, sindicatos, organizaciones medioambientales, colegios profesionales, universidades y medios de comunicación.

Esta tercera edición ha vuelto a poner de manifiesto la alta calidad y diversidad de las iniciativas que se están desarrollando en el sector, con proyectos relacionados con la biodiversidad, la economía circular, la restauración ambiental, la neutralidad climática, la seguridad y salud, la innovación, la relación con las comunidades locales o la divulgación.

Junto a ellos, los premios reconocen también a entidades y profesionales que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y a una mejor conexión de la minería con la sociedad.

Para Luaces, la evolución de las tres ediciones refleja además la diversidad de ámbitos en los que está avanzando el sector. "Hemos recibido candidaturas de perfiles muy diferentes, que demuestran que la sostenibilidad se está trabajando desde muchos frentes: restauración, biodiversidad, economía circular, seguridad, innovación, relación con las comunidades o divulgación".

No obstante, "cada año resulta más difícil seleccionar los proyectos premiados porque hay mucho nivel y muchas iniciativas que merecen ser reconocidas", ha añadido.

PRESENCIA ACTIVA EN MMH 2026

La entrega de los III Premios Nacionales Minería y Vida ha sido una de las principales acciones de la Fundación durante esta edición del MMH, en la que ha contado además con un espacio divulgativo compuesto por una exposición de 28 paneles, una pantalla con contenidos audiovisuales y una maleta didáctica de minerales, con el objetivo de acercar de forma visual y didáctica la importancia de las materias primas minerales en nuestra vida cotidiana.

Además, el encuentro ha servido también para celebrar una nueva reunión del Comité del Proyecto de la Fundación, en la que se ha repasado la evolución y el grado de avance de las más de 30 actividades que la entidad mantiene actualmente en marcha, así como las próximas líneas de trabajo.