El fundador de Maldita Hemeroteca, Julio Montes, aconseja que la gente no comparta una información si tiene dudas

Publicado 26/06/2019 12:01:05 CET

CARMONA (SEVILLA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo, Julio Montes, ha destacado este miércoles que "si la gente tiene alguna duda de una información, que no la comparta. Lo primero es saber de dónde ha llegado eso, qué medio lo ha publicado, si es un medio de tu confianza o si ha llegado una captura al móvil y no tiene un enlace. Si no se sabe de dónde viene, que no se comparta".

Montes ha participado dentro de los Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide celebra en Carmona (Sevilla), en la conferencia titulada 'Periodismo y política, las falsas noticias en tiempo electorales' durante del curso 'Periodismo y política. ¿Poder, contrapoder o connivencia?'.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que "es muy difícil identificar si algún dirigente ha caído en la trampa de un bulo o miente deliberadamente". "Deberían hacer un esfuerzo extra, para que, en este momento, en medio de una época de desinformación, lo que ellos digan a la ciudadanía, esté absolutamente contrastado", ha destacado.

Así, ha recordado su trayectoria que comenzó con Maldita Hemeroteca: "Buscábamos los cambios de opinión que tenían los políticos. Al final, cambiar de opinión es muy sano, es muy humano, pero si eres político prometes una cosa y, luego, haces la otra; por lo menos, la ciudadanía se merece una explicación de por qué has cambiado de opinión. Los políticos tienen que explicar por qué han cambiado de opinión".

Además, ha comentado que Maldito Bulo "es fundamental porque la desinformación es un problema a nivel mundial en todos los ámbitos, no solo en la política. Una de las cosas importantes para el periodismo es que la gente nos vuelva a necesitar, y esto, en un momento de tanto ruido, es importante saber que hay sitios donde puedes acudir para ver si lo que te está llegando por Whatssap es cierto".

Ha señalado también que "en tiempos electorales, los políticos mienten más que nunca. Tanto por las mal llamadas fake news (bulos), como por las desinformaciones que cuelan". Así, ha subrayado que "la época electoral es la época más polarizada, es el momento en el que los políticos ven esa arma nefasta que son los bulos y la desinformación y sacan provecho. Esto es una cosa de todos los partidos. Siempre hay quien miente más y quien miente menos", ha agregado.

CAMPAÑA ELECTORAL

Montes ha subrayado que "al final los políticos son conscientes de que lo que dicen en campaña electoral no es cierto y luego no cumplen", pero, a su juicio, "desgraciadamente, esto no tiene el impacto que tiene que tener en la ciudadanía, que es la reclamación de la gente a sus políticos de que lo que dicen en campaña electoral tiene que ser palabra sagrada".

Preguntado por la necesidades de crear unidades de comunicación en los medios para desmentir las desinformaciones, ha analizado que "los medios de comunicación y los periodistas hacemos lo que podemos. Muchas veces, el problema es humano". "Nos podemos equivocar y muchas veces es de la precariedad en la que los compañeros trabajamos. Tienes que publicar 70 cosas en un día y, al final, no puedes dedicarle el mismo tiempo a todo", ha explicado.

Ha subrayado que "en los gabinetes de comunicación deberían ser conscientes de que la transparencia es fundamental. Si te están llamando para preguntarte sobre un bulo es porque se está moviendo mucho", ha explicado Montes, para quien "la mejor respuesta no es callarse sino aportar los datos que puedas para parar esa desinformación".