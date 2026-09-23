Las Gabias (Granada) traslada a la Junta daños por 1,8 millones en espacios públicos a causa de los terremotos

Trabajos en zonas residenciales de Las Gabias afectadas por los terremotos. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio de Las Gabias, uno de los más afectados por la serie sísmica que ha sacudido la provincia de Granada desde mediados de agosto, ha cifrado en 1,8 millones de euros los daños en espacios y edificios públicos a causa de estos temblores.

El Ayuntamiento ha remitido a la Junta de Andalucía las fichas técnicas de aquellos enclaves públicos donde los terremotos han tenido alguna incidencia, lo que abarca desde calles, a colegios y edificios municipales de diversa índole, según ha relatado a Europa Press la alcaldesa, María Merinda Sádaba.

La Junta de Andalucía aprobó a principios de septiembre una línea de cooperación económica extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local dañadas por los terremotos.

Para esta primera línea, integrada en un paquete global de 46,2 millones impulsado por el Gobierno andaluz, los municipios han tenido un plazo de diez días para remitir una valoración técnica y económica de los daños sufridos, paso previo para la solicitud y concesión de las ayudas.

La alcaldesa de la Gabias explica que "la mayoría de los edificios públicos tienen algún tipo de daño, algunos en mayor medida y otros menos". Distintas calles, la biblioteca y el centro multifuncional, algunas zonas de parques o los cuatro colegios de la localidad son algunos ejemplos de infraestructuras públicas dañadas.

"Hemos rellenado una ficha individualizada por cada uno de los edificios públicos, detallando una valoración de los daños hecha por los técnicos municipales", narra Sábada. En la mayoría de los casos se trata de grietas, fisuras y elementos desprendidos que requerirán de diversos trabajos para devolver a estos espacios su aspecto original.

REGRESO DE LOS ÚLTIMOS DESALOJADOS

La serie sísmica obligó al desalojo inicial de 371 viviendas en este municipio del área metropolitana de Granada. Actualmente solo 42 pendientes de realojo que corresponden a la zona roja del residencial San Francisco III, el ámbito de los edificios que resultó más castigado por los terremotos.

Las obras de emergencia y de apuntalamiento ya han culminado; y este miércoles la empresa externa contratada al efecto está verificando los trabajos realizados en el edificio de cara a la emisión del certificado que permita regresar a estas familias si se confirma que todo está correcto.

La regidora confía en que puedan volver entre el jueves y el viernes. Junto a ello, el Ayuntamiento está trabajando en una orden de ejecución para "acompañar a los vecinos" en la fase de reconstrucción definitiva.

El objetivo, según relata la alcaldesa, es que "tanto las comunidades de propietarios como la administración de fincas, que son los que están realizando todos los trámites con los seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros, tengan claro qué trabajos son los que tienen que realizar de reconstrucción para devolver esa seguridad completa definitiva al edificio y para que se hagan en el menor plazo posible".